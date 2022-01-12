



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022م

صحيفة السوداني :

البرهان: حريصون في الحكومة الانتقالية على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتعيين رئيس الوزراء

حكومة الخرطوم تحذر من تصاعد الموجة الرابعة للكورونا

التربية الخرطوم: لا اتجاه لتأجيل العام الدراسي

بأمر السلطات.. استمرار إغلاق كوبري المك نمر منذ مساء السبت

مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة عن السودان بعد طلب من (6) دول

مزارعو الشمالية يمهلون الحكومة 72 ساعة لإلغاء زيادة الكهرباء

السودان يسمح لشاحنات الغاز الإثيوبية بعبور أراضيه

صحيفة الوطن:

لجان المقاومة تتحفظ على مبادرة فولكر

الجاكومي يحرض على إغلاق سد مروي

المؤتمر السوداني :مبادرة الأمم المتحدة لاتعنينا والشارع هو الفيصل

نبيل أديب :لانعمل خارج التفويض والإختصاص

صحيفة النيل الدولية:

البـرهان يطلع مبعوث الرئيس سلفاكير على مجمل الأوضاع السياسية بالبلاد

محكمة مدبري إنقلاب يونيو ترفع جلساتها لأسبوعين

أمهات الشهداء يسيرن موكبا بأم درمان

252 إصابة و4 وفيات بـ (كورونا) بالاثنين

الخرطوم: (كوش نيوز)