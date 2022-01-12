يسرية محمد الحسن: ويا للخزي والعار يا حمدوك !





كبيرهم الذي علمهم السحر..!! الديكتاتور العلماني. د. حمدوك. بماذا اتسمت فترته. رئيسا. لمجلس وزراء السودان ! وهو الذي بعد عن الوطن. زهاء الثلاثين عاما ! البند الاول : اوكل اداره شؤون البلاد. في الجهاز التنفيذي. لاجانب !! نعم. هم. اجانب ! مواطنون سودانيون. هجروا. الوطن. بعد ان احتضنهم. في مدارسه المجانيه. وجامعته. الوحيده انذاك. ( الجميله ومستحيله ) صرفت عليهم الدوله. من اموال الشعب السودان الفقير. ليتعلموا. ويردوا الدين. ويعلون. من شأن الوطن. فيهم من ابتعثوا للدراسه بالخارج. علي حساب. المواطن السوداني. وصرفت عليهم الدوله. عشرات الالاف من العملات الصعبه فاذا بهم. يهربون. من بلدهم الفقير لينشدوا الراحه. والدعه ورغد العيش في بلاد الفرنجه. ! عادوا بهويات اجنبيه. وعادات وثقافات غربيه. غريبه وبعيده. كليا عن ارثنا السوداني الاصيل اعادهم كبيرهم الذي علمهم السحر. بعد ان هرب هو مثلهم في بلاد الدنيا ليعيش عيشه ( المرتاحين ) بعيدا عن سودان البؤس والفقر والمرض. هيمنوا. علي المناصب الرفيعه بالدوله وامتلكوا الفارهات.مثني وثلاث ورباع وقبضوا. النثريات الملياريه. ( يالهم من. محظوظين ) يتعلمون. مجانا. ويبتعثون في اغلي مؤسسات العالم العلميه وبالدولار. مجانا. ويهربون من بعد كل ذلك الذي قدمه لهم الوطن وشعبه الذي كان يرجوا اوبتهم لينهضوا بالسودان واهله.

اسوأ فتره حكم في تاريخ السودان. تلك التي حكمنا فيها هؤلاء الاجانب ولمده عامين كاملين. عاثوا فيها في البلاد الفساد والخراب !

البند الثاني عملوا علي تغيير القوانين بتلك التي رؤوها في بلادهم !! بلادالفرنجه ! بما يتوافق مع ما تعلموه وورثوا هناك. من تغير اخلاقي. واجتماعي. اتفاقيه سيداو نموزجا !! ويا للعار. ثم يا للعار ان يتبني الاجانب صباغه الانسان السوداني بل صياغه الاسر من خلال الموافقه علي مثل هذه الاتفاقات الغريبه عنا. وعن ديننا الحنيف.

القاده. في العالم. وفي كل المناحي لا يتخلون عن مسؤولياتهم تجاه من هم ولوهم عليهم. حتي كابتن الطائره ان اصابها عطل. واخذت تفقد توازنها. وايله للسقوط. ان كانت هناك اي بارقه للنجاه. فانه اخر من ينجو بنفسه رئيسنا الهمام وقائدنا. الاجنبي ( لاول مره في تاريخ الحكومات بالعالم. يكون الرئيس. يحمل هويه بلد اجنبي)!! مجرد ان اهتز المقعد تحته. حتي. رمي بوجوهنا استقالته وعاد ادراجه من حيث اتي ! ثالثه الاثافي والتي لن يغفرها له هذا الشعب. بل ستظل نقطه سوداء في تاريخه كله. الا وهو. طلبه من الامم المتحده. بارسال بعثه امميه مدعيا. حراستها. للفتره الانتقاليه !! وعلي الفور وافق مجلس امن الامبرياليه العالميه فكانت يوناتامس وجئ بفولكر حاكما غير معلن للسودان مثالا حيا. لما فعلته امريكا في العراق بعد سقوط بغداد !! ويا. للخزي والعار يا حمدوك ! وههلت اربعه طويله وقتها بذلك وباركت علي رؤوس الاشهاد وطفق تلفزيون لقمان والرشيد سعيد. يهلل ويكبر لتسليم الوطن هديه مجانيه للاجنبي ! لماذا.اللاهثون علي المناصب وكراسي السلطه. يرفضون. مبادره. فولكر. التي هي صنيع. كبيرهم الذي علمهم السحر !!!.

يسرية محمد الحسن