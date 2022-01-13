



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022م

صحيفة الحراك السياسي

وزير سابق لـ”الحراك السياسي”: الصرف على”البمبان” وراء ارتّفاع الدولار

تجميد زيادة أسعار الكهرباء في كلّ القطاعات

تأجيل مفاجئ لمواكب 12 يناير يربك حسابات قوى الأمن

اتهامات لقوات عسكرية مشتركة بالتورّط في نهب مقرّ لـ”يوناميد” بالفاشر

صحيفة الانتباهة

تجميد زيادة أسعار الكهرباء

إدارة العزل: تصاعد نسبة الإصابة بكورونا إلى 50% منذ يناير

إلغاء مفاجئ لموكب 12 يناير يربك السلطات وتظاهرات اليوم

السودان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

مركزي التغيير: قبول الدعوة الأممية رهين بموافقة لجان المقاومة

صحيفة اليوم التالي

عقب تدّخل السيادي..تجميد قرار زيادة تعرفة الكهرباء

مناوي: لا نبرئ أنفسنا في أحداث مقرّ”يوناميد” ونعتذر

المؤتمر السوداني: تنسيق لجبهة عريضة لضم الأجسام المدنية

تعديل مواقيت العمل الرسمية

البعث العربي: ترديّ الأوضاع مسؤولية قوى الانقلاب العسكرية والمدنية

صحيفة الصيحة

تجميد زيادة أسعار الكهرباء

حاكم دارفور: “لا نبرئ أنفسنا” ممّا حدث لمقرّ”يوناميد”

“الصيحة” تكشف معلومات جديدة بشأن الفجوة الغذائية في كسلا

المقاومة لـ”الصيحة”: قمع المواكب لا يزيد الشارع إلاّ ثباتًا

التربية الخرطوم: إنفاق الدولة على التعليم”صفر”

النيلين