اسحق احمد فضل الله يكتب: ويا كل سوداني… إن لم تصبح كلباً تحت أقدامي فسوف أقتلك

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والعنوان هذا هو موجز ما يقوله الحزب الشيوعي

وإجتماع الشيوعي مساء السبت يوجز..

والاجتماع الذي يثني على ظاهرة الاغتيالات وتنشيط الخطوات القادمة ومنع وقوفها( ،( مثل تخريب مبادرة فولكلر لجمع الأحزاب) كان اجتماعه حاسماً إلى درجة أنه جمع كل القادة وقال كل شيء

والمزرعة تلك في شمبات والتي شهدت الاجتماع السري جداً كان الأُنس الذي يسبق الاجتماع يشير إلى أن صاحبها حصل عليها من المؤتمر الوطني..

لكن الاجتماع الحاسم يبدأ والقادة الثمانية عشر يستمعون في انتباه

المجتمعون كانو هم

(م…م) المسؤول السياسي و(م…م) المسؤول الجماهيري و(ج م) مسؤول شرق النيل و(س) مسؤول بحري ومن لجان المقاومة الذين كانوا يجلسون متفرقين كان هناك بابل وحسن وبدوي وقاسم وهاشم عن شرق النيل والكلاكلة و… وأمدرمان كان صاحبها محمد والأسماء ثمانية عشر

والثمانية عشر كلهم يصمت حين يبدأ صاحبهم قراءة الأجندة

……

وأجندة المزرعة لم تكن هي كل شيء فاجتماع آخر كان يضع مشروعاً مخيفاً لعمل مخيف

اجتماع المزرعة كان يذهب إلى العموميات… بينما الاجتماع الآخر في مكان آخر كان يتحدث عن

: الإعداد الضخم لمسيرة دعم الجيش..

والاجتماع يضع مخططاً ضخماً لضرب المسيرة هذه…. و( يجب ألا تنجح مهما كان الثمن)

والاجتماع يقول إن لقاءً تم في الجموعية ثم في شندي وحجر الطير

وإن الخرطوم تعد الآن بقوة.. وعن إفشال المسيرة

قالوا وقالوا

وبعض ما قالوه هو

: اتفقنا مع قناة الجزيرة…. لما يلزم

وبعض ما يلزم هو أن تصبح قناة الجزيرة بوق حرب ضد الجيش وعدم استضافة غيرهم…

…….

وحين كان المجتمعون ينتبهون بشدة لبداية الحديث كانت جهة أخرى تقف خلف أجهزتها الحديثة وتنتبه

والأجهزة الحديثة تسجل ما يجري خلف الحيطان وكأنها تواجه من داخل الحيطان

والاجتماع كان يحدث المجتمعين بنصف المخطط

والأوراق وحدها هي ما يحمل النصف الآخر…. المخيف

وبعض ما قيل وبعض ما لم يقل هو

عن مبادرة فولكر والسفارات كانت التوصية… أن يعلن نصف الحزب موافقته… وأن يعلن نصف الحزب رفضه لها

وقالت التوصيات

*الأحزاب (والتوصية تسمي أربعة أحزاب)… الأحزاب هذه لا بد من التعامل معها بقوة

( ولأنه لا وقت للمطاولات والصبر) فإن بعض العنف كان هو

: صناعة (فيديوهات) فضائحية… تصنع في الخارج ثم إرسالها لكل شخصية… ثم طلب التعامل تحت قيادة الحزب…. وإلا….!!

قالت التوصيات

:- لا بد من إعلام كثيف جداً… وفيه الحديث عن أن الإسلاميين يتغلغلون في مفاصل الدولة والجيش والأمن…

قالوا:- للمظاهرات أقمنا اتفاقاً مع الحلو ومحمد نور لإشراك جنودهم بأزياء غير عسكرية في المظاهرات

للكثرة ولأنهم يصلحون للعنف..

و….

الاجتماع كانت هوامشه تتحدث عن حيرة كاملة يدخل فيها الحزب في تعامله مع قوات الأمن الثلاثة

وعن ضرورة ضرورة ضرورة فصل الجيش عن الشعب

وبأي ثمن

الحزب هذا ينتهي عند المراقبين إلى أنه يقول للشعب

:- اتبعني… وإلا قتلتك

* يبقى أن أسماء المجتمعين وبنود الحديث أشياء تحملها المواقع كلها .

* وما لا تحمله المواقع هو الأحاديث السرية التي انفرد بها الاجتماع الثاني والاجتماع الثالث والتي نشير إليها في أثناء الحديث.

والتي هي الأهم..

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بريد

السادة آل المرحوم محمد عبد الله عالم

حفيد صديقنا العلامة أحمد علي الإمام

تقبلوا عزاءنا في الفقيد الشاب

وعزاء لأهل ارتدي وأركويت..

كلنا إلى الله راجعون..

صحيفة الانتباهة