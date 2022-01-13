مستشار البرهان: إستهداف القوات النظامية استهداف للأمن الوطني.. ولا يمكن السماح بإستمرار الفوضي
الذين يتحدثون عن اللاءات : (لا شراكة ولا تفاوض ولاشرعية ولامساومة) هؤلاء مغرر بهم للعمل من حيث لا يعلمون ضد الوطن وضد الديمقراطية وضد إستقرار الفترة الإنتقالية، هدفهم تأجيج الفتن وتصوير القوات المسلحة والمنظومة الأمنية بهتاناً بأنها عدو للشعب، هروباً من الانتخابات والإحتكام لرأي الشعب عبر صناديق الاقتراع و ليس الحشد والتظاهر.
إن إستهداف القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى هو إستهداف للأمن الوطني ووحدة السودان، ولا يمكن السماح بإستمرار الفوضى، الفوضى التي تريد أن تمزق البلاد.
إن حالنا يحتاج وقفة جادة، وإنه لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار، فلا قيمة للحرية إذا كانت ثمارها موت ودماء وخراب.
إن ما يحدث خروج صارخ عن السلمية، ومن يقومون بالقتل ليسو طالبي سلمية أو حرية وإنما مدفوعين دفعاً لحريق هذا البلد وتمزيقه.
إن الأغلبية الصامتة هي التي تقف خلف القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وتساندها من أجل حماية الفترة الانتقالية حتى تعبر البلاد.
العميد د.الطاهر ابوهاجة
3 تعليقات
كرهتنا بالكذب والتضليل
بروبوغندا ملعوبه
كل مره ردحي مستمر
أفكار الكيزان بضبانتها
قتله قتله
شاحد الله قوات تغراي والحلو وعبدالواحد ماتخليكم ترتاحو اصلا وان شاء الله الحوثي يقرض كل المرتزقة
تتكلمو ساي مافي فعل عاوزين راجل مالي قاشو يهرش المتظاهرين والسويديين ويهرش الغرب والعمال والدول البتتدخل كلها رجل قدر المسؤليه مش كل مره تعليق وكلام مابنفذ مرض الشويعيين مرضونا والجيش مارضنا الف يولي من يصلح.
يابرهان … مسك العصايه من النص مابنفع .. ياخليها عديل للشيوعين واللواي …. ولا فكنا منهم … استمرار الوضع الحالى هو دلالة ضعف ليس الا .. وهولاء المرتزقة لاتفيد معهم طولة البال لانها تعطيهم المزيد من الوقت لابتكار الجديد فى تدمير السودان كاملا .. وتهئ لهم ادخال ادوات ذلك للبلد وعلى راسها دولارات معرصى السفارات ومخابرات دول الجوار ..