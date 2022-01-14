قصة اختطاف الشاب المصري حسام منوفي من رحلة بدر للطيران





سنروي القصة الكاملة لاختطاف الشاب المصري حسام منوفي علي هذه الصفحة ..

تحتاج شركة بدر للطيران لمساءلة الكابتن الروسي الذي هبط بطائرة الرحلة رقمG4690 بمطار الأقصر بطريقة أقل ما يمكن وصفها بأنها درامية كانت مقدمة لمحاصرة المخابرات المصرية للطائرة واقتياد حسام منوفي وشابين آخرين أحدهما برفقة زوجته وطفله وطفلته !!

علي شركة بدر للطيران استعادة حقيبة صغيرة لحسام تركها في مقعده بالطائرة وتم التحفظ عليها من قبل مضيفة برحلة الطائرة التي هبطت في مطار الأقصر بطريقة تراجيدية بطلها الكابتن الروسي الذي أخطر الركاب بتعرض الطائرة لخلل فني ..لكنهم عندما هبطوا في ركنٍ قصي بمطار الأقصر وجدوا بإنتظارهم9 عربات إطفاء و4 عربات مصفحة تتبع للمخابرات المصرية اقتادت المهندس حسام وشخصين آخرين 31 عاماً و45 عاماً وأم وطفل ..وطفلة ..

المدهش حقاً أن بلاغ تعرض الطائرة لم يجد حظه من الإهتمام ..لقد إنتهت مهمة الكابتن الروسي الذي غادر مع ركاب الرحلة المختطفة إلي إستانبول وترك طائرته جاثمة في مطار الأقصر بينما عادت العربات المصفحة وبداخلها مهندس حسام ورفيقيه وحرمة وطفلين لايعلم أحد مكانهم حتي اللحظة !!

(ملحوظة : الصورة المرفقة هي آخر صورة لحسام داخل الطائرة المختطفة. )

عبد الماجد عبد الحميد

