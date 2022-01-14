نزار العقيلي: في عناصر نظامية امنية داخل الدولة بتحفر للبرهان ومجلسه العسكري





( ثم ماذا بعد هذا ؟ )

زمان في مباحث ولاية الخرطوم كان عندنا ضابط بيكون حريص جدا” في كل مداهمة انو يكون هو اول من يهاجم و يداهم الموقع و اول من يشتبك .. و دي ما شجاعة و خلاص .. دي العسكرية بتقتضي كده .. بتفرض عليك انت كقائد ميداني للقوة انك انت اول زول تبداء الهجوم او المداهمة او حتى ( البونية ) .

كلنا شفنا الإعلام العالمي و هو بيعرض صورة آخر جندي امريكي خرج من افغانستان .. لكن هل كانت رتبته العسكرية ( جندي ) ؟ طبعا” لا .. كانت رتبته (جنرال ) لانو في العسكرية عموما” في حالة الانسحاب لازم اعلى رتبة بين العساكر يفضل موجود في الموقع لحدي ما ينسحب اخر عسكري معاهو .. يعني القائد هو آخر زول بينسحب من الموقع .

العميد ( بريمة ) ربنا يرحمه و يتقبله شهيد و شهادتنا فيهو مجروحة و عملية إغتياله تمت بصورة عادية جدا” لانو من الطبيعي انو يكون بعيد من جنوده المنسحبين بي تعليمات منو .. العميد بريمة كان ممكن ينسحب سريع جدا من الموقع ذي بقية عساكره لكن الراجل شاف نفسه هو القائد ولا يمكن انو ينسحب قدام جنوده .. شاف نفسو عميد و الجندي ممكن يجري لحظة الانسحاب لكن العميد ما بيجري .

انا متاكد تماما انو العميد بريمة كان عارف نتيجة تاخره في الانسحاب ح تكون كارثية عليهو لكن لتقديرات عسكرية و تقديرات رجولية قرر انو يواجه الكارثة و يتقبل نتائجها .

اي زول بيقول انو كيف العميد ينسحب اخر زول و بدون حراسة ده زول جاهل او متعمد انو يضلل الناس .. كلنا كسودانيين واثقين تماما” انو المجموعة القتلت العميد بريمة ما عندها علاقة بالثوار اطلاقا” .. كلنا واثقين تماما” انو في جهة ساعية بكل السبل انو توصل العلاقة بين الشعب و قواته المسلحة لطريق مسدود تماما” عشان تحقق اهدافها .

كلي ثقة بانو في عناصر نظامية امنية داخل الدولة بتحفر للبرهان و مجلسه العسكري و كل يوم الحفرة بتتوسع بصورة اكبر .. و السكة دي والله مافي زول ح يطلع منها كسبان لانو البلد ما على راسها عسكري واحد ذي البشير زمان .. البلد هسه على راسها مجلس عسكري كامل و الف قائد متمرد .

نزار العقيلي