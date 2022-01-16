سناء حمد: اللهم نسألك الجنة مع ابي ..فنحن لم نشبع منه





في مثل هذا اليوم وهذا المساء ..تعيّرت حياتنا ..فقد مضى الواسطة بيننا والله ، مات أبي وصرنا يتامى ..وديعةً لابينا عند الله …وهو وديعتنا عنده .. كان فقدنا ثقيلاً فلم يكن محرّد أب ..كان معلمنا وشيخنا وصديقنا ورفيق لعبنا ..كان كل شئ لنا ، وكان ينقُش بصمته فينا ولا يدخر في ذلك وسعاً وكأنه يعلم انه سيغادر !! وكان لوالدي الحبيب عدة هوايات ، والطبخ من بينها ! وهي هواية اظنه أكتسبها من مصر حيث درس منذ صغره وعاش غالب عمره ..واعتدنا ان ندخل معه المطبخ الذي ندخله على عجل وبأدب خلال الاسبوع ، و لكن يوم يكون هو فيه نبعثر الاشياء ونجِّرب الوصفات .. وفي يومٍ أحضر دقيقاً وملحاً وطلب منا ان نصنع ما نشاء من طعام به ! تنوعّت خياراتنا وقد كانت قليلة ،و كنت واخوتي صغاراً .بعد ان اخترنا ، سحب الدقيق ، فاحترنا كيف نصنع طعاماً بلا دقيق! فوضع لنا الدقيق وسحب الملح ..فصنعنا عجيناً حين تذوقناه كان لا يستساغ!! فاعاد لنا الملح ..وسألنا اي المكونين أكثر الملح امام الدقيق؟ قلنا طبعاً الدقيق! فقال وهل للدقيق طعمٌ بلا ملح قلنا لا! قال فكذلك عبادة الله ..هي كل ما تفعلونه ..يصعد شعائر قليلة كالملح ومعاملات كثيرة كالدقيق .وشرح لنا ان الشعائر هي الصلاة والصيام ..والخ

، والمعاملات هي مع الناس هي الأخلاق والمكارم تبدأ من الامانة والصدق والبر وحسن الادب وصولاً للحياء من الله ومن الناس إماطة الاذى عن الطريق ..وظل يعدد حتى سكت ولم تنته المكارم ..

ثم قال ..” انا عاوزكم تجعلوا دقيق عملكم من المعاملات وملحه من الشعائر ..دي هي العبادة ” ..الملح بينكم والله ..والمعاملات بينكم والله وخلقه…كان حديثاً عجيباً لكنه ظل منقوشاً في قلوبنا وعقلونا …في ذكرى رحيله. يقول محمد الحارث شقيقي ” ما بهتت صورته عندي ولا خف صوته ولا تغيرت قيمه التي ربانا عليها ولا تغّير ما لقننا اياه , وكيف يحدث ذلك وهو لم يزرع فينا غير كل ما هو مسنود ومستوحى من كتاب الله وسنة نبيه ولم يكن يعلمنا قولاً فقط ولكن كنا نراها فعلا اولاً ثم يتُبِعها القول … ولم نكن في ذلك وحدنا فله غيرنا من الابناء كثرٌ تربو وشربو من منهله ولولا لحمة الدم لما كان بيننا اختلاف فقد احسن النصح والتربية لهم ايضا فالتربية والتعليم عنده لم تكن قط مهنة ولكنها كانت سلوكاً له فالبيت كان له منبراً والمدرسة منبراً والمسجد منبراً ولمة الاهل منبراً وكان ذلك حيثما استقر به المقام في البلدات والحضر والدول , فاسال الله العلي القدير ان يكون علمه وغرسه صدقةً جاريةً له وان يجعلنا من المداومين على الدعاء له وان يرزقه الله ثواب دعائنا وان يجعل الله له في الجنة ما لا أذنٌ سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ، وان يرزقنا حسن مرافقته في الجنه وان يحشرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا”

اللهم نسألك الجنة مع ابي ..فنحن لم نشبع منه .

سناء حمد العوض