الروائي السوداني “بركة ساكن”: الرجاء لا تأخذوا الأطفال إلى المظاهرات





مجرد رأي: وأنا بالثانوي، كنا نخرج في المظاهرات ضد نميري، وضربني شرطي في رأسي بدبشق بندقية، ما زلت أعاني إلى اليوم، طنين في الأذن، وتعثر في السمع، ويمكن الجن (الفي راسي دا كله منه.)

الرجاء لا تأخذوا الأطفال إلى المظاهرات.

نعم، ممكن يتدربوا على المظاهرات في الحلة، لأن الدنيا ما معروفة والعسكر هم العسكر، يكونوا جاهزين.

أقصد يتدربوا أمام البيوت، يترسوا، ويهتفوا، فقط يكونوا بعيدا عن العسكر والاشتباك.

دا رأي بس

بركة ساكن