



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022م

صحيفة الصيحة

الجيش لـ(الصيحة): مقتل (1200) مزارع خلال هجمات لـ(عصابات) إثيوبية

خُبراء لـ(الصيحة): إصابة فولكر بـ”كورونا” قد تُعطِّل مُشاورات التسوية

السفير الروسي: السودان فوق كل اعتبار

“الغذاء العالمي” ينهي تعليق أنشطته بشمال دارفور

إحباط تهريب أكثر من (3) كيلو ذهب

السيادي يؤكد حرصه على تفعيل القوانين لتحقيق البيئة النظيفة

التغيير تسلم رؤيتها لـ(العملية السياسية) إلى البعثة الأممية

اتفاق سوداني تركي مُرتقب في مجال المواصفات

صحيفة السوداني

المالية: اعتماد موارد في الموازنة الجديدة لإعمار الشرق وتوقعات بانسياب التمويل الكويتي

رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر، بدأ بعقد عدة اجتماعات ومشاورات مع أصحاب المصلحة

خالد عمر يكشف تفاصيل لقاء وفد الحرية والتغيير مع (يونيتامس)

تفاصيل اجتماع ممثلي لجان المقاومة بممثلي بعثة “يونيتامس” لحل الأزمة السودانية

مركزية الحرية والتغيير لـ(السوداني): متمسكون بموقفنا وننتظر حيدر ليفصح عن الأسماء

فتح باب التقديم للدراسة على النفقة الخاصة لأبناء العاملين بالجامعات

9 شركات لصيانة الطرق بولاية الخرطوم

الاتحاد الأفريقي يوافق على الانخراط في مساعي التوافق السياسي بالسودان

لجان المقاومة: اعتقال مصابين بمواكب 13 يناير من أمام مستشفى بالخرطوم

القنصل المصري ينعي د. كمال علي محمد

صحيفة أخبار اليوم :

اخيرا .. تجميد زيادة الكهرباء والودة للتعرفة القديمة

وفد امريكي رفيع المستوي بالخرطوم وسفارة واشنطن تحذر من مظاهرات اليوم

المحكمة العليا تبطل قرار فصل موظفين بالكهرباء والنيابة

عاصم البلال يكتب .. ما ضاع نجاح وراؤه منى

صحيفة الوطن:

مركزية الحرية والتغيير تكشف أسباب فصل حزبين

المحكمة تعيد موظفين فصلتهم إزالة التمكين لمواقعهم

الأمم المتحدة :الإقتصاد السوداني يتجه نحو الأسوأ

الخرطوم تنفي توقف الدراسة وتؤكد استمرار التقويم

صحيفة النيل الدولية:

السلطات السودانية تسحب ترخيص مراسلي (الجزيرة مباشر)

المؤتمر السوداني يحذر من حملة استهداف واسعة لشباب المقاومة

المؤتمر السوداني يحذر من حملة استهداف واسعة لشباب المقاومة

تكوين قوة أمنية خاصة لحماية التعدين والمعدنين

انخفاض معدل التضخم لشهر ديسمبر 2021

المالية تعلن اعتمادات مالية لمشاريع إعمار الشرق في الموازنة الجديدة

الخرطوم (كوش نيوز)