معتصم محمود يكتب : من الدقيقة “اتنين” منتخبنا راح في ستين!!





عقب الهزيمة المذلة من نيجيريا قال كوتش برهان: (متوسط اعمار لاعبينا 22 ونعمل خلال خطة طويلة المدى لتحقيق أهدافنا)!!

وأضاف (لدينا 21 لاعبا جديدا و5 خبرات، نعمل للمستقبل وراض عما قدمناه بسبب ضيق الوقت عند التحضير للبطولة)!!

أراد برهان تبرير الخسارة فأورد أسباب من صنعها بنفسه من ذلك غياب الخبرات وسيادة 21 لاعبا بلا خبرات.

من غير المقبول يا برهان ان تبعد لاعبي الخبرة بنفسك ثم تحاول تبرير الخسارة العريضة بوجود 21 لاعبا جديدا!!

مبرر غير مقبول الا في حال ان الاختيارات كانت إدارية لا علاقة لك بها.

استغربت لحديث برهان عن اعداد المنتخب للمستقبل!!

لا أعرف عن اي مستقبل يتحدث برهان وبطولة أفريقيا هي سدرة المنتهى وغاية الآمال لكل الافارقة.

المنتخبات تتأهب لبطولة الأمم بالوديات والبطولات الصغيرة والدورات لكن ان تكون بطولة الأمم مجرد اعداد للمستقبل فدي جديدة يا صديقي.

تحدث برهان عن ضيق فترة الاعداد وهذا زعم غير صحيح.

المنتخب تم اعداده بشكل جيد وعبر مساحة زمنية طوييييلة.

عسكر المنتخب في تونس وتشاد والإمارات وخاض عديد المباريات التنافسية والودية وختمها بعرب فيفا.. فعن أي ضيق تتحدث؟!

من غير المقبول ان تتخلص من العناصر الجاهزة وتأتي بعناصر غير جاهزة ثم تدعى ان الوقت لم يسعفك!!

إن كان الوقت غير كاف فلماذا سعيت لإقصاء الطاقم الفني وجلست مكانهم!!

كل المدربين المحترمين اعتذروا عن تولي المهمة لكنك للأسف سعيت لتولي القيادة على حساب زملاء وصلوا بالمنتخب لمحطة الكاميرون وكانوا الأحق بالتواجد في البطولة.

نعم إنهم الأحق بحصاد ما زرعوا، قالها الكوتش الحقاني مبارك سلمان.

مُشاركتك في جريمة تدمير المنتخب أكبر خطأ ارتكبته في تاريخك التدريبي يا برهان.

المنتخب منتخب السودان لا منتخب برقو وشداد.

قاهر غانا وجنوب افريقيا كان قادراً على هزيمة نيجيريا التعباااانة التي شاهدناها أمس الأول.

صحيفة الصيحة