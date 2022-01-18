



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022م

صحيفة أخبار اليوم :

احداث دامية وارتقاء عدد من الشهداء واصابات في مليونية 17 يناير

قرار سيادي باخراج قوات الحركات المسلحة من الخرطوم

مصادر طبية تؤكد استشهاد 7 متظاهرين ودعوات لعصيان مدني

انهيار وطن (1) قراءة للراهن في السودان .. عاصم البلال الطيب .. إفادة من قلب الحدث

صحيفة النيل الدولية :

مجلس الأمن والدفاع يوجه الحركات المسلحة بالتجمع خارج العاصمة ويشكل قوة لمكافحة الإرهاب

(7) شهداء وعشرات الجرحى في احتجاجات الخرطوم أمس

واشنطن تعين سيدة قائما بأعمال سفارتها لدى الخرطوم

مناوي: القوات النظامية بدأت في إسترداد منهوبات اليوناميد من المتورطين

تعميم صحفي حول مشاورات الأمم المتحدة بشأن العملية السياسية بالسودان

تحديد رسوم امتحانات الشهادة الثانوية بالخرطوم

صحيفة الصيحة :

برمة لـ(الصيحة): المجتمع الدولي لا يريد فرض شيء على السودان

“الدعم السريع” تتخذ إجراءات بشأن إدعاءات (جندي) الانفصال عنها

لجان مقاومة الخرطوم تدعو لـ”التتريس” والإغلاق الشامل

قائد الدعم السريع بوسط دارفور يتفقد ارتكازات قواته بمقر (يوناميد)

وثيقة لتعزيز السلام الإجتماعي والتعايش السلمي بشمال دارفور

قيادي بالأمة القومي لـ(الصيحة): رؤية الحرية والتغيير غير عقلانية

السودان يدين الاعتداء الإرهابي على الأراضي الاماراتية

(35) من مصابي الثورة يتلقون العلاج بالهند

قانونية اتحاد الكرة تحسم عدداً من الشكاوى وتقاضي جهات

كسلا: (90%) من مدارس الولاية تُعاني من تردٍ مُريع

ارتياح واسع لمواقف روسيا تجاه الأزمة في السودان

المواصفات تتراجع عن تجميد قرار اتخذته بشأن المستوردين

الآلية الوطنية تشكل لجنة لمتابعة نتائج تحقيقات انتهاكات حقوق الإنسان

صحيفة السوداني الإلكترونية :

الحرية والتغيير تدعو لعصيان مدني شامل لمدة يومين

القوات الأمنية تطلق الغاز المُسيّل للدموع على المُتظاهرين بالقُرب من موقف شروني…

لجان مُقاومة مدني تطرح أمام الجماهير، الإطار العام لإعلانها السياسي المُقترح

الدقير: اللحظات الحالية في السودان هي من لحظات التوحش في التاريخ الإنساني

مجلس الأمن والدفاع: قرارٌ بحسم التفلتات التي تُصاحب المواكب وفقاً لقانون الطوارئ والقانون الجنائي

اتحاد العمال المحلول يطرح مبادرة لحل الأزمة وتحسين معاش الناس

وزارة الإعلام: قرار سحب ترخيص قناة الجزيرة لنشرها محتوىً مخالفًا للقيم وأخلاقيات الشعب السوداني

إجراءات قانونية ضد المتهمين بنهب مقار المنظمات الدولية بالفاشر

تسوية مع مهربي ذهب بنهر النيل وتحصيل نصيب الدولة

واشنطن تُعيِّن السفيرة لوسي تاملين في منصب القائم بالأعمال، بالسفارة الأمريكية في الخرطوم؛ لحين تعيين سفير أمريكي جديد في السودان

مقاومة الخرطوم: ندعو كل المهنيين والموظفين والعمال في كل مكان لإنشاء لجانهم بأماكن العمل والتنسيق…

تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم: ندعو كل الثوار والثائرات أن يغلقوا الخرطوم إغلاقاً شاملاً

فيكي فورد، وزيرة المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا: “مصدومة من تصرفات قوات الأمن السودانية

المحامي محمد الحسن الأمين لـ(السُّوداني): إصابة عمر البشير وعلي عثمان ونافع علي نافع والفاتح عز الدين بفيروس (كورونا)

الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض: ما تقوم به قناة الجزيرة مباشر ليس إعلاماً، وإنما تمارس الفتنة.

النيلين