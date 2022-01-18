حسن إسماعيل: (تكتيكات العقرب)





ّـ ابحثوا عن العقرب تحت طوب المظاهرات

ـ و …..

ـ بعيدا عن العواطف وبلغة التحليل الجافة التى تقال ( كده طاخ ) وبلابنج موضعى …

ـ كان الحزب الشيوعى فى حاجة ماسة لفعل تغطى إرتداداته العاطفية على مقتل عميد الشرطة الذى حاول الحزب الشيوعى ملاحقتها بالشائعات وفشل …

ـ نعم …كان يحتاج الى دم يرجح به كفة دم العميد …وقد وجده …!!

ـ بل كان يحتاج إلى اكثر من هذا …قطع الطريق على حلفائه السابقين فى قحط ويمنعهم من الذهاب إلى حوار فوكلر ويجعل بينهم وبين ذلك بحرا من دم!!

ـ أيها البسطاء …كونوا كالفاروق عمر وهو يتحصن من المخادعين …(لست بالخب ولايخدعنى الخب) …..مالكم وصراع العقرب والثعبان …الذى لايرفع أيا منهم شعار الإنتخابات ولاينادى بتحكيم الصناديق ( هذا عشق أجدب )

ـ أيها البسطاء … كم هو مؤسف إراقة كل هذا الدم البرئ …وكم هو مؤسف ألا نعرف من الذى أراقه وكم هو مؤلم ومخزى …أن يسير قاتلهم فى جنائزهم ….

حسن إسماعيل