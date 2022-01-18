



تتريس الشوارع هو ليس عصيان مدني وهو يعتبر منع واكراه المواطنين علي البقاء بمنازلهم غصبا عن إرادتهم والحيلولة دون خروجهم وذهابهم الي أعمالهم واسواقهم ومشافيهم

وما الي ذلك من حوائج.

التتريس دليل على أنه ليس هناك عصيان مدني بارادة جماعية نابعة من الشعب.. العصيان هو أن يلتزم المواطن بيته بمحض إرادته تعبيراً عن غضبه وسخطه .. أما إعاقة حركة السير بوضع المتاريس فهو سلوك يشبه سلوك العسكر في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح فبالتالي لا فرق بين انقلاب البرهان وسلوك من يشرعون في فرض العصيان على الناس فكليهما يعتمدان على سياسة فرض الأمر الواقع – وهذا مرفوض وسيقود إلى مزيد من الجحيم على الشعب السوداني – الشعب الذي لا علاقة له بصراع قحت والعسكر على السلطة..!!!

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