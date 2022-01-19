صلاح الدين عووضه: ونجح العصيان !!





ونجح العصيان !!

كنت يافعاً حينها..

وشاركت بكل ما أُوتيت من قوة الشباب في تظاهرات أبريل..

وأعلنا العصيان المدني الشامل..

وضرب الشلل كل مرافق الدولة…بما فيها الإذاعة والتلفزيون..

وطفقت الإذاعة تردد أغنية وطنية واحدة..

وهي (يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدك وغيابي) لسيد خليفة..

ونجح العصيان ؛ وأذاع سوار الذهب بيانه..

وأعلن عن فترة انتقالية لعامٍ واحد تعقبها انتخابات..

واعترضت – وانا في ذلكم العمر المبكر – على اعتراض الحزب الشيوعي..

فقد كان يصر على مواصلة التظاهر..

هو والحزب الناصري…وحزب البعث العربي الاشتراكي..

فقد كانت ترى أن الجيش لن يفي بوعده..

فضلاً عن تخوفها من مآلات الاستحقاق الانتخابي..

وكنت أرى أنه ما من بديلٍ آخر…حتى ولو كان هذا محفوفاً بالشكوك..

فرفض بيان سوار الذهب قد يعني عودة مايو..

أو فتح الباب لفوضى ربما لا تكون خلاقة…وتضيع مكاسب الانتفاضة..

وأوفى سوار الذهب بوعده..

بعد النجاح الباهر للتظاهرات السلمية العارمة..

والعصيان المدني !!.

صلاح الدين عووضه

19/1/2022