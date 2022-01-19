أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022م





تصدر عن صحيفة كوش نيوز الالكترونية

صحيفة الصيحة:

جلاب لـ(الصيحة): قوات الحركات الموجودة في الخرطوم لـ(حراسة القيادات)

مجموعة سوداكال تهاجم اتحاد الكرة ومجلس حازم

اغتيال قيادي بارز في الإدارة الأهلية بشرق دارفور بسبب استمرار انقطاع الكهرباء..

دعوات لإغلاق بورتسودان

قوى التغيير: مشاورات الأمم المتحدة “تعرّضت لضربة قاصمة” المجلس الانتقالي: الحركة ليست لديها قوات بالخرطوم أو أي مدينة تطورات في قضية تحرير شيكات بترليونات الجنيهات لشركة كوفتي بنك الخرطوم يضيف خدمة جديدة لتطبيق (بنكك)

قوى تحرير السودان: لا علاقة لنا بتظاهرات الخرطوم

صحيفة السوداني:

البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث 17 يناير “حميدتي” يُدين ما وصفه بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق ومنشآت بدولة الإمارات

المَكتَب المُوحّد للأطبّاء يُعلن الانْسِحاب من المُسْتشفَيَات النظاميّة والإضراب عن الحالات الباردة…

الاتحاد الأوروبي: الاستخدام المشوه للقوة والعنف ضد المدنيين يضع السودان على طريق خطير

وزارة الداخلية: الشرطة تعاملت مع تظاهرات 17 يناير بأقل قدر من القوة القانونية

تنسيقية الكوادر الطبية: مواصلةً لمسيرة إسقاط الانقلاب والانقلابيين، نُعلن الدخول في عصيان مدني

صحيفة الوطن:

تتريس واسع في احياء الخرطوم وتصاعد دعوات العصيان

البرهان يشكل لجنة تحقيق حول أحداث تظاهرات الأثنين

تحقيقات حول تورّط (غندور) في تمويل خلية إرهابية

“الهلع” يسيطر على مواطنين بالخرطوم بسبب إنهيار “عمارة”

صحيفة النيل الدولية:

قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق لأحداث ١٧ يناير الجبهة الثورية : ليس لدينا قوات في الخرطوم حتى نخرجها

إنخفاض نسب القبول للجامعات السودانية لهذا العام

دقلو وقلواك يتفقان على عقد مؤتمر لقبائل التماس بين البلدين

الدفعة الثالثة من مصابي الثورة تتجه للهند لتلقي العلاج الرياض .. مؤتمر أصدقاء السودان بحث جهود الانتقال السياسي السلمي

الخرطوم: (كوش نيوز)