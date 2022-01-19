صبري العيكورة يكتب: واين هى المبادرة أصلا ؟





الحديث الذى صدًعُوا به رؤسنا هو مبادرة البعثة الاممية لحل المشكلة السياسية بالسودان ! واذا سألت احدهم عن ما هى المبادرة ؟ و عن بنودها ونقاطها لاومأ بكتفيه ان لا اعلم (يا جماعة الخير) فولكر ليس لديه شئ ! (الحاج) لم يقدم مبادرة بل قدم دعوة والدعوة تعني (لمًة) فى ديوان ليس إلا ! ولم ولن يفصح عن مضمونها الا بعد ان يغلق عليكم باب الديوان لانها ستاتيه مكتوبه من منظمة الصلف والدول المستعمرة و عندها فصدقوني سيكون الكلام بالسبابة و لربما بالعصا و الكرباج .

المجلس السيادي وافق على المبادرة و ان سألت على اى شي وافق ! صمت و كذلك بعض الاحزاب والكيانات ايدت دون ان تعلم شيئا عنها و لسان حالهم يقول (كفاية) انها من الامم المتحدة و (كفاية جدا) انها من الحاج فولكر ! تماما كدعوة الغني لا يسأل الناس عن المناسبة اما دعوة الفقير فسرعان ما يتبادر الى اذهانهم جملة (عندو شنو)؟

يا ايها السودانيون يا عقلاء الامه هل عدمت من يدعوكم للجلوس

غير هذا الاجنبي (العلج)؟ اعدمتم الحيشان والرواكيب والحواكير وعدمتم الوطنيين والحكماء حتى يقودكم من يملي عليكم اجندته ! هل تعلمون ما فعل هذا الفولكر (بسوريا) ؟

فمن لديه مبادرة فليطرحها امام الرأي العام لا ان يلقي بعنوان مبهم ثم نتبعه كما الانعام .

مَن مِن اهل السودان كان يعلم شيئا عن الوثيقة الدستورية (انجيلها) الاصلي او المحرف ؟

مَن مِن اهل السودان كان يعلمُ شيئا عن تفاصيل اتفاق جوبا ؟

من من اهل السودان كان يعلم شيئا فحوي طلب حمدوك للامم المتحدة فى يناير ٢٠٢٠م يطلب فيه الوصايا على السودان

من من اهل السودان كان يعلم شيئا عن تفاصيل واهداف برنامج (ثمرات) المذل ؟

من كان يعلم شيئا عن منحة القمح الامريكي ؟ التى ذهب ابراهيم الشيخ للميناء يعدها جوالا جوالا ويبشر بها فى موقف مذل مهين .

بل مَن مِن اهل السودان يعلم شيئا عن ذهب الامارات و عجول مصر و فقر السودان و لتكن هذه دعوة اوجهها للعقلاء المُغفلين لحل هذه الكلمات المتقاطعة !

يا سيدي نحن شعب ما زال يعيش فى بواكير العصر الحجري لم نعد نفهم معني كلمة العمالة والارتهان والتبعية لذا سنتبع (فولكر) !

ياسيدي قحت (١) التى يتسيدها الشيوعيون بالامس الاحد اعلنت انها قررت ما اسمته (التعاطي الايجابي) مع المبادرة بل و طالبت بتوسيع مظلة التدخل الدولي و الاقليمي (شفتو) العمالة على اصولها كيف ؟ يعني (عايره وادوها سوط) !

فماذا يريد هذا اليسار من السودان ؟

ساقول لك يا (راجل يا طيب) . يريدونه حكرا لهم بلا صندوق ولا يحزنون . وان قلت و لماذا اقول لك

لان سبب خوفهم من الانتخابات هو سبب كل هذه (الشلهتة) الحاصلة والجري بلا كوابح .

وما يفعله الشيوعيون هذه الايام من (الجهجهة) هو ما حدث بالضبط مع حبوبتي فى زمن ما .

والحبوبة كانت تحرص على (رص) مكونات السحور فى شهر رمضان بجوار (كراع العنقريب) و ذات يوم غفت ولم تصحو الا بعيد اذان الفجر بقليل .

فقيل لها معليش ياحبوبة خلاس (تايم اوفر) فانتابتها حالة من التوتر و الحركة الهستيرية اللا شعورية و هرولة داخل الغرفة فتارة تفتح الشباك وتارة تندب حظها ثم قالت لحفيدتها

(كدي يابتي شوفي ساعتك تاني هسي طريقة موية زرقاء ساي من الزير مافي)؟

وهذا ما يفعله اليسار هذه الايام واليسار لم يطلب (موية زرقاء من الزير) واليسار ما يطالب به العساكر سرا هو اربعة وزارات (عديل) او كما قال الجمهوري د. حيدر الصافي (لا فض فوه) . وفى الاخبار ان وجدي صالح (نكرو حطب)

وفى الحالين فإن المشهد مضحك .

قبل ما انسي : —

الزول ده كان تابعتوه بغتس حجركم ! والبباري الجداد بوديوه وين ….؟

صحيفة الانتباهة