مظاهرات الخرطوم غطاء لحرب مدن تم الاتفاق عليها بين الأحزاب اليسارية وحركتي عبد الواحد وعبدالعزيز الحلو





حتى لاتكون بوقا !!

المظاهرات التى تخرج وفق جداولها المعلنة لاعلاقة لها بالسلمية…!!

هذه المظاهرات غطاء لحرب مدن تم الاتفاق والتوقيع عليها بين الأحزاب اليسارية وحركتى عبد الواحد وعبدالعزيز الحلو، مستهدفين القوات النظامية و الجيش، لذلك لا غرابة أن ترى الأعداد الكبيرة من أفراد وجنود حركة عبدالواحد داخل المظاهرات بالزى المدنى ، وهم يرفعون أعلام الحركات المسلحة منادين بسقوط الجيش..!! فكيف لحركة مسلحة رافعة السلاح ورافضة للسلام أن تمارس عملا سياسيا داخل الخرطوم ؟!!

أليس هذا دليل على أن هذه المظاهرات لها أهداف مستترة؟!

وكيف للأجهزة الأمنية أن تسمح لهذه الحركات المسلحة بالتظاهر؟

فمن أراد أن يمارس العمل السياسى و يتظاهر ، عليه أن يضع السلاح أولاً، فالتظاهر فى أصله عملية سياسية سلمية تتعارض مع رفع السلاح ، وما دام قد رفع السلاح، كما هو الحال اليوم فإن التظاهر أصبح عملا عسكريا لا سلمية فيه!

أضف إلى ذلك أن القائمين على أمر هذا الحراك ، هم تجمع المهنيين ولجان المقاومة وهما واجهتان للحزب الشيوعى الذى وقع عدداً من الاتفاقيات مع الحركات المسلحة جاعلاً منها جناحاً عسكرياً له، وآخر هذه الاتفاقيات توقيع تجمع المهنيين اتفاقاً سياسياً مع عبدالعزيز الحلو للعمل سوياً على علمنة السودان و هيكلة الجيش السودانى والقوات النظامية الأخرى.

لجان المقاومة هو الجسم الحركى للحزب الشيوعى ويعتمد الحزب عليه بشكل أساسى داخل المواكب، كما أن هنالك تنسيق ميدانى بين حركة عبد الواحد ولجان المقاومة داخل المظاهرات وهذا ماجعل عبدالواحد يتبنى الحديث عن لجان المقاومة فى القنوات والأاسافير ويصرح ويراهن بسقوط الجيش عبر لجان المقاومة.

تضم لجان المقاومة عدداً من المجموعات كملوك الاشتباك وغاضبون، ومجوعة أوتبرا المسئولة عن التنسيق والتنظيم والتوثيق الإعلامى.

هنالك مجموعات أخرى بأسماء مختلفة خادمة لهذا الاتجاه كالأرانكية وعدد من المنظمات النسوية التابعة للحزب الشيوعى.

تلتقي كل هذه المجموعات فى هدف واحد هو إسقاط الجيش عبر حراك قتالى تحت ستار التظاهر، لذلك تتصف هذه المجموعات بصفة قتالية عدائية، فتجد ان الأرانكية وتعنى الفوضوية ولا سلطوية،

وتجد ان ملوك الاشتباك هى المجموعة التى يعتمد عليها داخل المظاهرات بالاشتباك كعمل أساسى منوط بها اشتباك مع من وكيف؟؟

هذا ما يكون ظاهراً منذ بداية المظاهرات واثنائها وما يحدث من جرائم قتل وخلافه..

كذلك مجوعة غاضبون

وما يقومون به من أفعال حتمية النتائج من هذا الغضب .

وتجد الشعار الأساسى لهذا الحراك.. لا شركة، لا مساومة لاتفاوض.. اذاً هو عمل وفعل به يتحقق الهدف.. فالاهداف تتحقق اما بالتفاوض او المساومة، او المشاركة، فخلاف ذلك لا يمكن أن تتحقق الاهداف الا عبر القتال.

اذاً الصورة العامة لهذا الحراك مشتبكون وغاضبون ورافضون، واناركيون، وحركات مسلحة..

اذاً هو حراك قتالى ولا شك فى ذلك، وواقعه شاهد عليه.. فلا تخلوا مظاهرات من عنف واعتداء، منذ بدايتها وحتى نهايتها، فهى تبدأ برشق القوات النظامية بالحجارة والنبذ بابشع الألفاظ والاساءة إليهم.. هذه هى البداية فقط .. ولا بد أن ينتهى يوم المظاهرات بحادث إجرامى وفى الغالب يكون بقتل أحد المتظاهرين من داخلهم بعد أن يتم اختياره بعناية فائقة ومن ثم يتم المتاجرة به والاستعطاف بإثارة الرأى العام وإثارة المتظاهرين لضمان إشتعال روح التظاهر، خاصة كلما خمدت التظاهرات وشارفت على اطفاءها بالكلية، كما كان واضحاً فى مظاهرات ١٧ نوفمبر.

كما لا تخلو المظاهرات من ضرب جنود القوات النظامية أو قتلهم او حرق أقسام الشرطة وعربات الشرطة.

هنالك عدد كبير من مواقع التواصل والقنوات الداعمة، كقناة سودان بكرة،والتى وظفها

الشيوعيون توظيفاً دقيقا لخدمةأجندتهم

الخبيثة أعلاه…فاحذروها…

هو مخطط واضح لا يجادل فيه إلا جاهل أو عميل قطيع…

فالحمد لله الذى يرجى وينتظر الذي جعل الصفوف قد تمايزت فى الفكر والمعتقد والسلوك.

اللهم احفظ السودان وأهله

* متداول على منصات التواصل