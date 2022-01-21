



نصيحة برضو لطلابنا….

… اولا مبرووك النجاح… اذا رغبت في دراسة جامعية مستقرة والباحثين عن منح خارج السودان.. مع احترامي للراغبين في الدراسة داخل السودان… دي الحقيقة…

… ابحث عن مِنحة خارجية بقدر الامكان…اي دولة… منحة كاملة…

… لان دراستك حتكون مستقرة ومنتظمة وقوية…

…. لو ظروف سودانا الحبيب مشت بالوضع دا؛ معناهو حتتخرج عام ٢.٣٥م…واحتمال ما تتخرج برضو .

ََََ.. تعطيل في الدراسة… مواكب… مظاهرات..إضرابات… قفل جامعات. ..قطوعات كهرباء… عدم توفير معدات… هجرات للاساتذة… الخ….

.. ابحث عن منحة جامعية من إحدى الدول وادرس هناك وما تجي والا انت حامل درجة الدكتوراه و إحتمال تلقا دفعتك يادوب في سنة تانية جامعة وشغالين نضال وتتريس…

د. أنور أحمد عثمان