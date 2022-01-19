تعرض وزير الأوقاف السابق لحادث سير بطريق النيل الأبيض





تعرض وزير الأوقاف السابق نصرالدين مفرح لحادث سير قرب القطينة.

وكان مفرح فى طريقه إلى مسقط رأسه بالجزيرة ابا صباح اليوم حيث وقع الحادث، وجرى نقل مفرح إلى المستشفى الكويتي بالخرطوم لتلقى العلاج حيث تعرض للإصابة في الضلوع وستجرى له صورة أشعة للتشخيص.

القطينة ــ أحمد جبريل

صحيفة الصيحة