جرائم وحوادث
تعرض وزير الأوقاف السابق لحادث سير بطريق النيل الأبيض
تعرض وزير الأوقاف السابق نصرالدين مفرح لحادث سير قرب القطينة.
وكان مفرح فى طريقه إلى مسقط رأسه بالجزيرة ابا صباح اليوم حيث وقع الحادث، وجرى نقل مفرح إلى المستشفى الكويتي بالخرطوم لتلقى العلاج حيث تعرض للإصابة في الضلوع وستجرى له صورة أشعة للتشخيص.
القطينة ــ أحمد جبريل
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
وزير الغفلة والغلفة ..وعقبال مدمر الدين مريسة والخراي وبقية اكباس الزباله.. ربنا انتقم منهم جميعا
ونسوى ليهو لقيمات يعنى ولا الفهم شنو !!! .. الله لايردو وين ماغار