



-السوق الوحيد للابل السوداني في العالم السوق المصري وهذه التجارة قديمة جدا……!!

– 70% من المصانع السودانية تستورد المواد الخام من مصر مع العلم معظمها أيضا مستوردة من خارج مصر …..

– مواد التعبئة والتغليف نسبة 80% مستوردة من مصر أبسط حاجة أقلب كوب زبادي كابو تقرأ صنع في مصر…. وبالمرة أقلب جرادل الطحينة نفس الشئ صنع في مصر وبالمرة كمان أقلب جرادل بوهيات المهندس برضو صنع في مصر……ومعظم أكياس البلاستيك المنسوج لمصانع صابون بدرة أيضا مصري ورولات تعبئة مصانع الشبس والبسكويت ولك أنت تتخيل تكلفة أكياس البلاستيك المستوردة من مصر أرخص من مصانع البلاستيك السوداني المستخدمة في الاستهلاك اليومي…..

– قطاع والأدوية عدد كبير من الأدوية مستوردة من مصانع مصرية

– قطاع مصانع الحديد ..تلاقي الشاحنة محمل 4 رولات حديد دي كلها ماشة مصانع الحديد في السودان…

– أنا مرة شوف عيني عدد كبير جدا من الشاحنات محملة بالحديد الخردة وارد من مصر لمصنع حديد تسليح معروف مش حاجة غريبة والاقرب ناس مصنع حديد التسليح مستوردنها من روسيا عبر ميناء الإسكندرية….

– السيلاج الأعلاف المخمرة أيضا تأتي لشركة الإتجاهات المتعددة من مصر..

– الأسمدة اليوريا

– الدقيق أيضا بكميات كبيرة جدا تغذي سوق الخبز التجاري..

– الفول المصري مارخص في السودان إلا بعد استيرادها من مصر ..

– المطبوعات والنشر وغيرها من الأدوات المكتبية كلها وارد مصر.

– الحلويات والبسكويت والشكلاتة والنشويات ….

لسة في حاجات كتيرة ماذكرناها….

– في قصة مشهورة حدثت في عهد نميري عندما أضرب المعلمين.. طلع قرار قال أي زول عندو شهادة ثانوية إكمال فقط يتم تعينه فوراً معلم…كانت بداية إنهيار التعليم في السودان..

المهم في واحد ما ناجح في الشهادة السودانية …. استفاد من القرار وأصبح معلم قابلو واحد من اهلو زول زعيم قال ليه يا ولدي الواحد أول حاجة ينجح نفسو وبعدين ينجح أولاد الناس…..!!

دحين ياناس نحن أول حاجة نجهز نفسنا كويس ونأسس مصانعنا وبعدين نقف الاستيراد والتصدير الي مصر……..!!