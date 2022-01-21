



نحن عايزين تكامل مع مصر.. عشان السودان اتقلب راسا على عقب.. طرق ومستشفيات ومدارس وتخطيط وتنظيم مدن.. بنية تحتية وبالمقابل نديهم قطن ماشية، صمغ، سمسم، كركدي، فول سوداني… شوفوا حلايب صارت كيف من التعمير.. نحن لسانا طوووويل ولو ادونا مليون سنة ما بنعمر بلادنا نعديها كلها هتافات ومدنياااووو.، وكنداكة جات بوليس جرا.. و صراع على السلطة بين الحرية والتغيير وبين المكون العسكري وبين الحرية والتغيير أنفسهم.

Ali Tageldin