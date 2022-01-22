القحاطة قالوا احسن نجرب بيوت الله يمكن المرة دي تظبط معانا





القحاطة بعد ما فشلوا في الفارغة والشيطان قنع منهم، قالوا احسن نجرب التجارة بالدين يمكن تنجح في حشد الشعب.

عبر صفحاتهم الاعلامية قالوا اليوم لازم بعد صلاة الجمعة، كل المساجد تصلي صلاة الغائب على (السبعة) الذين قتلوا يوم الإثنين الماضي. الهدف طبعا استعطاف مشاعر المصلين.

العصيان فشل، وقفيل الشوارع ما جاب حقه، وبرهان شكل الحكومة كمان. فقالوا احسن نجرب بيوت الله يمكن المرة دي تظبط معانا والناس تطلع الشارع. الغريب هددوا أئمة المساجد، يا تصلي يا تقيف بالجنبة ويتقدم امام (قحاطي) يصلي صلاة الغائب وبعد ما يسلم يطلب من جموع المصلين الخروج الى الشوارع واسقاط الانقلاب واطلقوا عليها جمعة الغضب !!!

طيب السبعة (قتلى) ديل مش جثثهم تم غسلها والصلاة عليها في المساجد او المقابر قبل دفنها، كيف انت اليوم داير تصلي عليهم صلاة غائب ؟! الهدف من الصلاة اليوم شنو ؟! القصة دي دين وعندها ضوابط شرعية غير خاضعة للاهواء السياسية. ودي مشكلة الشيوعية وأخواتها في تعاملهم مع الإسلام.

صلاة الغائب بتكون على الميت الذي لم يصلى عليه لمانع ما،

اما اذا صلي عليه فهنا لا تجوز صلاة الغائب عليه، لقيام بعض المسلمين بالصلاة عليه، (فرض كفاية) اذا قام به البعض سقط عن الاخرين.

الشافعية والحنابلة؛ اجازوا صلاة الغائب، واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة الغائب على النجاشي. السبب النجاشي لم يصلى عليه في الحبشة.

الحنابلة والمالكية،؛ لم يجيزوها وقالوا صلاة النجاشي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الجائز ان يكون سريره رفع إلى النبي فصلى عليه صلاة الحاضر الشاهد، وذهبوا إلى انه لم ينقل عنه انه كان يصلي على كل غائب.

جمهور الحنابلة والشافعية اشترطوا ان لا تكون الصلاة في نفس البلد اي في بلد اخر.

الامام احمد يقول تجوز (صلاة الغائب) على الرجل الصالح، وهو من كان له فضل على الإسلام والمسلمين.

خلاصة القول صلاة الغائب تجوز في حال لم يصلى على الميت لسبب ما، اما من صلي عليه فلا تجوز الصلاة عليه مرة أخرى لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه.

سؤال صغير كدا، انتوا ما صليتوا صلاة الغائب على شهداء جبل مون مالكم ؟ ولا ديل ما شهداء ؟! الشهادة كمان فيها خيار وفقوس ! ما تنسوا تصلوا صلاة الغائب على شهداء فض الاعتصام متذكرنهم ولا نسيتوهم.

#جمعة مباركة على الجميع

الربيع عبد المنعم