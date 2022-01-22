موسى فكي يناقش مع مسؤولين أمريكيين أوضاع السودان





كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، عن اجتماعه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية؛ مولي فيي والمبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد بشأن الأوضاع في السودان.

وأوضح موسى في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر” أمس أن اللقاء يأتي لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي؛ أديوي بانكولي خلال لقائه رئيس مجلس السيادة؛ عبدالفتاح البرهان حرص الاتحاد على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول لاتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان.

والخميس اختتم الوفد الأمريكي بقيادة مولي في وديفيد ساترفيلد زيارة للبلاد أمنا فيها على دخول الأطراف السودانية في حوار شامل عبر مائدة مستديرة تضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطني عطفاً على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية بالإضافة إلى إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وقيام انتخابات بنهاية الفترة الانتقاليةـ بحسب إعلام مجلس السيادة.

صحيفة الصيحة