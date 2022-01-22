عبد الله مسار يكتب : من درر الكلام





فكِّر دائماً فيما عندك

وليس فيما ليس عندك

فإن ما عندك من كرم الله

وما ليس عندك من حكمة الله.

أن تحاول مراراً لا يعني أنك غير قادر على النجاح، بل يعني أنك غير قابل للفشل.

من كان في نعمة ولم يشكر

خرج منها ولم يشعر

من القرآن تدبّر في آيات الله

واتق ثلاثة أمور فإنها ترجع اليك

المكر (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله(

البغي (إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم…(

النكث (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ(

سورتان من القرآن بدأتا بالويل

١/ (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ(

٢/ (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ(

الأولى في أموال الناس

الثانية في أعراض الناس

فاحذر ولا تقترب منهم

لتحيا حياة أفضل كن سبباً في بسط الفرح في أرواح الآخرين ومُساهماً في احياء الأشياء الجميلة في نفوسهم.

تذكر ثلاث آيات

١/ (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى)

٢/ (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ)

٣/ (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)

الصلاة خمس دقائق

وجهنم مدى الحياة

والجنة مدى الحياة

حقيقة (لا ينفعك إلا صلاتك)

إذا وجدت غباراً على مصحفك فأبكي على نفسك

إن الحياة لا تدوم

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا

واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

إنكم راحلون.

صحيفة الصيحة