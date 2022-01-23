



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022م

صحيفة السوداني:

لجان مقاومة مدني: إصابتان بالرصاص في موكب الوفاء للشهيد “شعيرية”

مُبادرة “سُودانيون من أجل السِّيادة الوطنية” ترفض التدخُّل الأجنبي في الشأن السُّوداني

المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2022

المالية تُوقف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة

موسى فكي يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

تجمع المهنيين يدعو للخروج في مليونية 24 يناير

أساتذة جامعة الخرطوم يتجهون لتقديم استقالات جماعية

اتصالات لتكوين حزب إسلامي جديد يتجاوز قيادات “الوطني” و”الشعبي”

كرتي: ندق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان والبلاد ليست في حاجة لمزيد من الاشتعال

(السوداني) تكشف تفاصيل تهريب 41 ألف طن من الصمغ العربي

صحيفة أخبار اليوم :

بعثة فولكر توسع المشاورات حول المبادرة الأممية باشراك الجيش والامن

اخبار اليوم تخرج أمين سر حزب البهث العربي الاشتراكي عن صمته والسنهوري يكشف الاسرار

رئيس مؤتمر البجا المعارض بالخرطوم للمشاركة في حلحلة قضايا شرق السودان

عاصم البلال يكتب .. ماكينتوش حلاوة الجهاز

صحيفة الوطن:

المالية تحظر شراء السيارات والمباني

سودانيون من أجل السيادة يرفضون مبادرة فولكر ويعلنون عن مليونية

المؤتمر السوداني :تشكيل الحكومة لن يوقف الشارع

زيادة ٤٠٠٪ على رسوم الذهب وارتفاع الدولار

صحيفة النيل الدولية:

نائب رئيس مجلس السيادة يصل العاصمة أديس أبابا و ابي أحمد يغرد

المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالى ٢٠٢٢

المواصفات تدعو للتعاون لضبط السلع المنتهية الصلاحية في الأسواق

الارصاد: درجات الحرارة تحافظ على قيمها بمعظم أنحاء البلاد

إطلاق سراح (25) سوداني بإثيوبيا

الخرطوم: (كوش نيوز)