إسماعيل حسن يكتب : يا قلبي لا تحزن





للمرة العاشرة تقريباً، نتساءل.. ما الجديد في ملف المدينة الرياضية؟

القضية المفتوحة بشأن التغول الذي حدث في عهد الإنقاذ على أجزاء كبيرة من مساحتها، يُمكن أن تسير في اتجاه.. والمدينة تخدم الغرض الذي أنشئت من أجله في الاتجاه الذي يمكنها من أداء الغرض الذي أُنشئت من أجله.

المشكلة الكبرى التي ظهرت في مباريات المنتخب الوطني الثلاث في بطولة الكان، هي ضعف المقدمة الهجومية.

عودة تيري إلى جانب محمد عبد الرحمن لن تكفي..

لابد من أداء أكثر من خمس أو ست تجارب ودية من العيار الثقيل، يقود فيها خط المقدمة زرقة ونوح حتى يكتسبا الخبرة اللازمة، ويكونا أفضل بديل إذا غاب أو أصيب أي من الغربال وتيري لا قدر الله..

غياب تيري بسبب الإصابة أثر سلباً على مردود خط الهجوم، لأن الجهاز الفني لم يجهز بديلاً له..

وكذلك الحال بالنسبة لخط الدفاع.. فقد أثر غياب صلاح نمر عن المباراة الأخيرة أمام مصر سلباً، لأن الجهاز الفني لم يجهز بديلاً له..

عاد سوداكال مجدداً لمناوشاته، وأصدر مكتبه الإعلامي نشرة يحذر فيها المدرب الإنجليزي “لي كلارك” من الدخول في تعاقد مع مجلس حازم، لأن غارزيتو حسب زعمه هو المدرب الرسمي..

وذهب السيد سوداكال إلى أبعد من ذلك، وأصدر توجيهات إلى فريق الشباب بأن ينتظم في معسكر إعدادي ويبدأ التدريبات..

الفريق الأول في معسكر إعدادي بالقاهرة منذ خمسة وأربعين يوماً بإشراف مجلس حازم، وبصرف مجلس حازم، ومكاتبات مجلس حازم.. وأدى ست مباريات ودية بطلب من مجلس حازم، وبعد هذا كله يأتي سي سوداكال، ويقول بكل بجاحة إنّ مجلس حازم ليس مسؤولاً عن الفريق..

عموماً الغلط ما منو…

الغلط غلط الاتحاد العام ومجلس حازم معاً..

ما الذي يمنعهما من مخاطبة هذه الـ(كاس)، بحدة، ومطالبتها اليوم والتاني بالإسراع في إصدار قرارها النهائي، بعد أن يوضحا لها أن المريخ على أعتاب مشاركة كُبرى في بطولة أفريقية كبرى بعد أيام، وبحاجة إلى الاستقرار الإداري، واستلام ملعبه لتجهيزه لهذه المشاركة التي ربما يصل إلى أدوار متقدمة فيها..

وكفى.

صحيفة الصيحة