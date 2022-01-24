عناوين الصحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022م

2022/01/24
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صحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022م

صحيفة الحراك السياسي:

انشقاقات داخل مجموعة “الميثاق” و اتهامات لأحزاب في “قحت” بالعمالة
قرار لشركات طيران بتوقف رحلاتها الداخلية

صحيفة الصيحة:

حميدتي ينهي زيارة ناجحة لإثيوبيا و “الأفريقي” يبدي استعداده للمساهمة في حل الأزمة
والد الشهيد “شعيرية” يسرد ل”الصيحة اللحظات الأخيرة لحياة ابنه
غندور و آخرون يواجهون تهماً تصل “الإعدام” و (كورونا) تعطل محاكمة الرموز

صحيفة الانتباهة :

استرداد (60) مليوناً من حصائل الصادر
عرمان : هناك دول تدعم الانقلاب لنهب ثروات السودان
محامون : النائب العام رفض مقابلتنا بشأن تعذيب متهمين بقتل العميد بريمة

النيلين

2022/01/24
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