عناوين الصحف
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022م
صحيفة الحراك السياسي:
انشقاقات داخل مجموعة “الميثاق” و اتهامات لأحزاب في “قحت” بالعمالة
قرار لشركات طيران بتوقف رحلاتها الداخلية
صحيفة الصيحة:
حميدتي ينهي زيارة ناجحة لإثيوبيا و “الأفريقي” يبدي استعداده للمساهمة في حل الأزمة
والد الشهيد “شعيرية” يسرد ل”الصيحة اللحظات الأخيرة لحياة ابنه
غندور و آخرون يواجهون تهماً تصل “الإعدام” و (كورونا) تعطل محاكمة الرموز
صحيفة الانتباهة :
استرداد (60) مليوناً من حصائل الصادر
عرمان : هناك دول تدعم الانقلاب لنهب ثروات السودان
محامون : النائب العام رفض مقابلتنا بشأن تعذيب متهمين بقتل العميد بريمة
النيلين