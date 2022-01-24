إسماعيل حسن يكتب : بلا “كاس” بلا لمة…





* أكاد أقسم لو أن أزمة المريخ الإدارية، التي بطرف “محكمة كاس” منذ أكثر من شهرين تقريباً؛ كانت أزمة ناد أوروبي.. أو آسيوي.. أو حتى أزمة ناد كاميروني أو جنوب أفريقي أو مصري أو جزائري أو مغربي أو تونسي، لما استغرقت في أضابير “محكمة كاس”؛ عُشر الفترة التي استغرقتها أزمة المريخ التابع للاتحاد السوداني الضعيف..

** في تصريحات – أغرب من غريبة – قال مدرب حراس المنتخب الوطني الأول أحمد النور.. إنهم تسلموا المنتخب الوطني “جثة”!!

* خاف الله يا كابتن..

* لقد تسلمتم المنتخب وهو متأهل لنهائيات أمم أفريقيا..

* وعائد من مشاركة في نهائيات بطولة العرب فيفا، فكيف يكون جثة؟!

** إذا كنت تريد التطبيل لمجلس الاتحاد العام الجديد لتبقى في الجهاز الفني، فلعلمك المنتخب الذي شارك في بطولة العرب بقطر، وبشّع بنا، أشرف عليه المجلس الجديد للاتحاد، وليس المجلس السابق..

* ولقد خاطبناه أكثر من مرة بعد عودة المنتخب من مباراة ليبيا التي فاز بنتيجتها بهدف الغربال وأهلته إلى نهائيات بطولة العرب فيفا، بأن يجري تعديلات في الجهاز الفني وفي كلية المنتخب، قبل المشاركة في نهائيات العرب، للأسباب كذا وكذا وكذا.. ولكن رئيسه المكلف طه فكي رفض رفضاً قاطعاً، وقال بالفم المليان إنهم لن يجروا أي تعديلات..

* لا في الجهاز الفني، ولا في كلية نجومه.. وسافر المنتخب مرهقاً.. وبنفس هيئته السابقة.. وكان ما كان من إخفاق تَسَبّبَت فيه عوامل إدارية أكثر من عوامل فنية.. لذا لزم التنويه..

* حسناً فعل مجلس المريخ وهو يراجع عقوبته ضد الشايقي، ويصرف النظر عنها بعد اعتذاره الصريح..

* حسب سيرة المهاجم النيجيري جاستين اموتو الذي ينوي المريخ التعاقد معه، فهو في قوة ومهارة وسرعة تيري، ويجيد التهديف من بعيد ومن قريب.. ويتقن التعامل مع الكرات الرأسية..

* للمرة الثالثة أنصح مجلس المريخ بأن يفكر جاداً في التعاقد مع المدرب برهان تيه ليتولى الإدارة الفنية لفريق المريخ.. علماً بأنه سبق وأن تولاها عام 2014م، وقاده إلى الفوز ببطولة (سيكافا 3) التي جرت في رواندا..

* إذا صح أن حارس المريخ تلقى عرضاً للاحتراف في ناد مصري، فلماذا يفكر في أن يتم ذلك بعيداً عن مجلس المريخ؟!

* ألا يتعظ من تجربة سيف تيري مع نادي فاركو المصري..؟؟!!

* لتضارب الأخبار حولها حتى عصر أمس، لا ندري هل جرت مباراة المريخ الودية أمام الزمالك أم ألغيت..

* عموماً لو جرت، نتمنى ألا تكون أمام شباب وناشئي الزمالك..

* وكفى.