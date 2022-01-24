معتصم محمود يكتب : الحريق ومسرحية شُلة التدمير





شب حريق محدود بمعسكر هلال الفاشر فهب طه فكي امين مال الاتحاد مصطحباً معه سائق وزير العدل الأسبق.

فكي لم يكتف بالزيارة بل هاتف رئيس هلال الفاشر لمزيد من تأكيد اهتمامه بالبعثة!!

في المساء حضر محمد حلفا عضو الاتحاد و بعده هاتف البعثة معتصم عبد السلام مسؤول شؤون اللاعبين!!

إدارة هلال الفاشر اوعى من ألاعيب قيادة الاتحاد وتعلم انهم آخر من تهمهم سلامة البعثة.

الموسم الماضي تعرّض هلال الفاشر لحادث مأساوي فَقَدَ فيه عدداً من منسوبيه وبرغم ذلك لم يتلق ولو اتصال من الثلاثي.

(فكي) الذي لم يكلف نفسه عناء استقبال المنتخب بالمطار وهو على بُعد خطوات من مكتبه بالاتحاد لا يهمه هلال الفاشر اكثر من المنتخب.

خلاصة القصة ان تحركات جماعة التغيير تهدف لعبور مأزق جمعية يوم (5) فبراير.

حتى الآن لا يملك اتحاد التمباك الأغلبية المطلوبة رغم الاتحادات التي أوقفها والتهديدات التي بعث بها.

أدرك التمباكة ان عقوباته لم ترهب احداً فكانت جولاته في نهر النيل وجنوب كردفان والقضارف لاسترضاء الاتحادات وكسب ودّها.

إعلان كسلا جعل التمباكة يجوبون السودان من أقصاه لأقصاه بحثاً عن مؤيدين!!

يسابقون الزمن لحل لجنة الاخلاقيات التي حمتهم النوم وباتت بعبعاً مرعباً لكل من لهف أموال الاتحاد.

كل التحركات فاشلة، غير مجدية و عمومية الاتحاد ستدعم استمرار لجنة الاخلاقيات و استكمال دورتها.

لن تسمح العمومية بتشكيل لجنة من موالين فاسدين غير آمنين على المال العام.

كل من يرشحه فاسد للجنة عدلية اكيد فاسد فالفاسد لا يرشح الا فاسدا.

الرأي عندي ان جماعة الفساد ستكشف عن أنصار الفساد من خلال ترشيحاتها.

لو كنت مكان الاتحاد الحالي لتمسّكت بلجنة الأخلاقيات الحالية و التي تُعتبر مثالية من حيث التشكيل والمهنية.

لجنه برئاسة قاضي محكمة عليا و عضوية نخبة من كبار المحامين و القانونيين وأهل الخبرة.

انها افضل لجنة عدلية في تاريخ الحركة الرياضية.

أي اتحاد ماشي في السليم لا يخشى من اللجان العدلية.

اللصوص و الحرامية فقط من يخشون اللجان العدلية.

عما قريب، الخبر السعيد.

ضرب بالحتة الفيها الحديدة.

قرارات رادعة لكل من لهف المال العام واغتنى بالحرام.

تعظيم سلام للأخلاقيات.

صحيفة الصيحة