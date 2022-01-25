شاب سوداني كاد أن يفقد حياته حيث اصطدم بترس لم يكن محروساً





مساء الإثنين .. بشارع الستين جنوب غرب طلمبة بشاير كاد أحد الشباب أن يفقد حياته ..الشاب كان يقود ركشته بطول الطريق اصطدم بترس لم يكن محروساً من أحد ..هرع المواطنون وساعدوا الشاب وأخرجوه من الركشة التي انقلبت ثلاث مرات ..

من يحدث الذين يحرضون علي نصب المتاريس أن هذه الكتل الأسمنتية صارت عاملاً جاذباً لحالة سخط شعبي يتنامي يوماً بعد يوم ..من يحدث الغاضبين من الشباب أن التروس إنتهت كوسيلة للتعبير عن المقاومة والإحتجاج ..

عبد الماجد عبد الحميد