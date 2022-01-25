



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022م

صحيفة السوداني:

البرهان يُعلن التزامه ودعمه لعملية حوار سوداني شامل يضم القوى السياسية والمنظمات المجتمعية

البرهان يطيح بوكلاء وزارات عينهم حمدوك

الجيش: التعتيم على بعض الجوانب الإعلامية يحدث الفوضى

خالد عمر: تعيين وزراء الحكومة (علوق شدة)

المحكمة العليا تصدر قرارًا بعودة العشرات من مفصولي وزارة الخارجية للعمل

صحيفة أخبار اليوم :

على الريح السنهوري يواصل افاداته المثيرة لـ أخبار اليوم

مجلس السيادة يقرر إعادة تشكيل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو المجمدة

شهيدان و6 إصابات على الأقل خلال تظاهرات 24 يناير

زيادة في تعرفة الكهرباء

عاصم البلال يكتب .. من الباب الشرقى .. على الريح السنهوري

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يلتقي مبعوث مملكة النرويج ويؤكد إلتزامه بالحور الشامل

قتيلان و6 إصابات على الأقل في احتجاجات الأمس

فئات جديدة لتعرفة الكهرباء بدءا من الامس

احتياطيات ذهب السودان خارج التصنيف عربياً

المالية تصدر قرارا بتنظيم عمليات صادر الذهب

الجنيه يتحسن بعد ساعات من إجراءات لتنظيم صادر الذهب

الخرطوم: (كوش نيوز)