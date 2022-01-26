اسحق احمد فضل الله يكتب: والجماعة ديل…

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والمحامون داخل القاعة في محاكمة غندور أمس الأول كانوا ثمانين محامياً

وأربعون لم يدخلوا لأنه لا مكان

وسبدرات يقدم المحامين للمحكمة

أحمد إبراهيم الطاهر

البخاري الجعلي

عبد الرحمن إبراهيم

عواطف الجعلي

و…و..

والأسماء / وكأنها نوع من المدفعية الثقيلة / تتدفق.. ومحامو الاتهام ينظر بعضهم إلى بعض في حيرة والعيون كأنها…. حين ترى الأسماء هذه والعدد الهائل هذا… تقول لبعضها إن

:- الكلام دخل الحوش…

وفي قاعة أخرى حيث يحاكم أنس عمر يتخلف محامو الاتهام بكاملهم في إشارة إلى أنهم عرفوا ما دار في محاكمة غندور وأنهم لا يريدون التعرض لمثلها

…….

في الساعات ذاتها كانت محكمة أخرى يطل قاضيها من فوق منصته ليأمر بإعادة كل من فصلتهم قحت من وزارة الخارجية

وفي الساعات ذاتها كان عدد معين من جهة أخرى يتلقى خطابات تطلب منه أن يبدأ مرحلة أخرى/ من وظيفته/ بالعمل في الأقاليم

……..

ويوم الأحد المزدحم كان يشهد عربات تولول وهي تندفع تدخل منطقة معينة غرب أمدرمان وتدخل بيوتاً وتخرج بشحنات من المخدرات وبنساء هناك

ولعل صلة بين الشحنات هذه وبين المظاهرات كان يقود إلى مظاهرة مدني

وإلى أن الشيوعي كان ( يجرب) قوانين الطوارئ التي تطلق نهار الخميس

( وأمس الشيوعي ينكر تماماً صلته بأية مظاهرة)

والشيوعي…. نفيه….

والمظاهرة ومن يصنعها علامات تقول إن هذا وهذا…. والشيوعي وجهات المظاهرة كلهم يشعر أنه أصبح خارج المعادلة..

واختبار جدية قانون الطوارئ سوف يفاجأ بأسلوب غريب للشرطة

: فالشرطة مثل الآخرين تعلم أن المظهر… مظهر الشاب والشابة الآن في الطرقات هو نوع من التحدي وأن

البنطلون الناصل

والشعر… عرف الديك

والفتيات وأزياء( هدوم من غير هدوم) كلها هي الآن لها معان ترفع الإصبع الأوسط للشرطة..!!

والشرطة مخططها الآن للعمل… لمحاربة الانحلال المرسوم… ليس هو الأسلوب القديم

الشرطة الآن لن ترسل نفراً أو اثنين للعمل في الشوارع

الأسلوب الآن هو

عربات… وعربات… وعليها مجموعات ومجموعات

والمجموعات هذه تجوب الشوارع… وترفع وترفع

وقانون الطوارئ يمنع الكشف عن أي معتقل لكذا وكذا من الزمن ثم…

ثم شرطة سياسية تعمل بالأسلوب ذاته

والسيد مندوب الاتحاد الأفريقي الذي يأتي ليملي على الدولة ما يريد…. أو ما يريده الذين من خلفه… السيد هذا حين يطلب الإذن للقدوم إلى الخرطوم يفاجأ… ( يفاجأ نعم) بالخرطوم تقول

: لا….

وأحد خبراء القانون الدولي الذين تمرسوا في الخارجية يكشف للسلطة أنه من حقها أن تقول…لا.

ولعل أهل المجلس ينظرون إلى الرجل وذكرياتهم تستعيد أن الرجل هذا كان هو من يحرم الجنوب من منطقة مهمة كان سلفاكير يحرص عليها

وسلفا يحتج عند البشير ضد هذا… الموظف… ويطلب من البشير أن يتخطاه

والبشير يقول في دبلوماسية إنني إن تخطيته… استقال وهو من أعظم خبرائنا…

وأمطار كثيفة تبلل الشيوعي الذي يعرف الآن ما هو البل

…….

وصباح محاكمة غندور كانت المطاعم حول المحكمة تعجز عن خدمة من تدفقوا عليها

والحديث حول الإفطار ينظر إلى العدد الهائل الذي يشهد المحاكمة من العامة

والحديث يقول إن

شرطة مكافحة الشغب… و

وشرطة المجتمع

ورفض عدد كبير من محترفي المظاهرات.. رفضهم الخروج أمس الأول

والسلطة التي لأول مرة تهز رأسها رفضاً للمنظمات

واستهانة الدولة الآن بالمظاهرات… وانحسارها

و…و…

كل هذا يعني أن أسماك قحت ينحسر عنها الماء الآن

ومن يصل متأخراً إلى حلقة الأنس يحكي قصة المرأة تلك قال

الأمن يعيد قراءة ملف المرأة تلك…. التي اتهمت الشرطة بالاغتصاب…. أيام كانت تضري عيشها في هواء قحت

ثم تختفي

وأجهزة الأمن حين تقرر اعتقالها للمحاكمة تخشى…. بالتجربة… وصول الخبر إليها

والأمن/ الشرطة/ ترسل عرباتها إلى حيث اعتادت المرأة تلك الوجود

وقبل أن تصل العربات تلك إلى وجهتها كان الهاتف هاتف المرأة… يرن لكنه كان يرن داخل غرفة من غرف الشرطة… ومن يجيب كان هو أحد الشرطة

والمتصلة التي كانت تقول في عجلة

الناس ديل ماشين عليك… لم تكن تعلم أن الناس ديل يعملون الآن بأسلوب جديد…

صحيفة الانتباهة