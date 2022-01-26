



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022م

صحيفة السوداني:

“حميدتي” لا مخرج من الأزمة الراهنة إلا عبر الحوار

نبيل أديب: قتل المتظاهرين يفتح الباب للتدخل الدولي عبر (واجب الحماية)

لقمان أحمد ينفي لـ (السوداني) خبر استقالته من الهيئة

الطاقة: الانتهاء من صيانة البرج الناقل لكهرباء بورتسودان قريبًا

استئناف صناعة أعمدة الكهرباء بالبلاد

النائب العام يلتقي بعثة (يونيتامس)

السودان يدعو أجهزة المخابرات الإفريقية (السيسا) لدعم استقراره

سياسات جديدة للذهب وتخصيص 70% من حصائل صادرته لشراء السلع

صحيفة الوطن:

القبض على عناصر من داعش بالخرطوم بحوزتها متفجرات

تجمع المزارعين يعلن عن إغلاق كامل للولاية الشمالية

حزب الأمة القومي يكشف عن شروط للتسوية السياسية

حركة مناوي :الترتيبات الأمنية لن تتم الا بتوافق سياسي

صحيفة أخبار اليوم :

السنهوري يواصل كشف الأسرار لأخبار اليوم وقصة نبؤة رسالته الصوتية

بيان مفصل من الشرطة حول تطورات قضية العميد بريمة والاعترافات القضائية

عاصم البلال يكتب .. من الناطق باسم الشرطة .. رسائل في بريد هؤلاء وألولائك

صحيفة النيل الدولية :

البرهان يلتقي وفد منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية “سيسا”

الخارجية تقود مساع لإطلاق سراح سودانيين موقوفين بأثيوبيا

إطلاق سراح 9 من أعضاء منظمة أطباء بلا حدود في السودان

رصد 338 حالة اصابة جديدة بكورونا

إرتفاع عدد اللاجئين المرحلين بولاية القضارف الي (45680) لاجئا

الخرطوم: (كوش نيوز)