معتصم محمود يكتب : الخرطوم والمخطط المأفون!!





عداء اتحاد التمباك لاتحاد الخرطوم تجاوز كل الحدود.

لم يكتف التمباكة بمعاقبة رئيس و قيادات اتحاد الخرطوم ولا بإبعاد ممثلي الخرطوم من المنافسات القومية بل تمادوا في عداء الاتحاد الرائد وعمدوا لاشعال الفتنة داخله باستغلال أصحاب المقدرات الإدارية الضعيفة ممن يسهل تدويرهم.

الصراع الذي اشتعل باتحاد الخرطوم خلفه اتحاد التمباك الذي حرض عناصره داخل الخرطوم ولكن هيهات.

أندية الخرطوم وبالإجماع خلف الريس الشاذلي.

حتى الأندية التي كانت ضده عند الانتخابات باتت معه في ذات الخندق.

الأقلام التي هاجمت الشاذلي إبان الانتخابات أوقفت الهجوم و باتت خلفه ذلك ان استهداف التمباك لم يعد على الشاذلي، الاستهداف بات على الخرطوم.

الاستهداف القميء يستدعي من كل أندية الخرطوم و إعلامها الوقوف صفاً واحداً خلف الاتحاد الرائد.

الطابور الخامس داخل اتحاد الخرطوم يجب بتره اليوم قبل الغد.

على الشاذلي إصدار عقوبات رادعة ضد الطابور الخامس و ليكن الايقاف لعشر سنوات على الاقل.

اتحاد معتصم وعطا المنان هو من قلص عضوية الخرطوم من (11) عضوا لعضو واحد فقط فكيف يقف معهم الطابور الخامس؟!

اتحاد عطا المنان الحالي هو من أقصى ممثل الخرطوم من المنافسة القومية فكيف يقف معه الطابور؟!

للأسف يظل جمال الكيماوي خميرة عكننة لاتحاد الخرطوم و معول هدم.

يحيرني جمال وهو يقف دائماً ضد مصالح أندية الخرطوم من أجل مصالح شخصية.

جمال صاحب المواقف المتقلبة قاد وفد الكوارتة لبروف شداد معتذراً وهو من قاد وفد الخرطوم في كافة اجتماعات تنظيم النهضة!!

الكيماوي كان ممثل اتحاد الخرطوم في قائمة شداد الانتخابية.

قبل يومين حملني الكيماوي رسالة لبرقو مضمونها انه على العهد و قالها بهذه العبارة (قول لبرقو: نحن رجال و كلمتنا واحدة) بعدها بساعات ذهب للاتحاد ليدبر مؤامرة ضد النهضة بتعيين احد الطابوراب لعمومية الاتحاد!!

من هو (ماجد راس) يا كيماوي حتى يمثل الخرطوم!!

ما هي إمكانياته الادارية و الاكاديمية حتى يمثل الخرطوم، خرطوم العلم و النور!!

هل هناك أدنى مقارنة بين راس و القانوني الضليع اشرف عدوي!!

الخرطوم عصية على اتحاد التمباك وها هي أندية الخرطوم تبايع الشاذلي مجدداً.

عقوبات صبية الاتحاد في سلة المهملات و قيادات الاتحاد الرائد تمارس عملها.

بعد قطع الاخلاقيات لدابر الفساد لن يظل اتحاد التمباك طويلاً، كلها اسابيع ويغادر غير مأسوف عليه.

خلال اقل من ثلاثة أشهر كشف الاتحاد عن وجهه القبيح.

أسوأ اتحاد في تاريخ السودان.

ثلاثة اشهر ليس فيها غير السفر للقاهرة، الدوحة وتوزيع العربات على القيادات.

ظلوا يتباكون لسنوات على هدية جياد لشداد و حينما تولوا الأمر كانت العربات اول همّهم!!

توزعوا العربات و النثريات الدولارية و تناسوا مهمتهم الاساسية وهي الممتاز و الوسيط!!

بدء الموسم يستدعي تسليم الأندية مستحقاتها و لكن من وين يا حسرة.

شداد ظل يسلم أندية الممتاز و الوسيط و الاتحادات المحلية و الترفيعية بالدولاااااااار فأين هم من دعم شداد؟

نصف مليون دولار ظل شداد يسلمها لمستحقيها بداية كل موسم بخلاف ما يدفعه للترحيل و الحكام.

مستحقات الأندية و الاتحادات تركها شداد قبل المغادرة لكنها ضااااااعت في رحلة الدوحة.

صرفوها على بعثة التمباك و سداد فاتورة الانتخابات!!

لمثل هذه الممارسات يتباكى الوسط الرياضي من الراهن الحالي و يقول: حليييييل شداد.

من شداد وبرقو للشاعر وحلفا!!

اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.

صحيفة الصيحة