داعية يرد على سيدة تدعو الله وتلح في الدعاء لطلب الستر لكنها لا ترى إجابة فماذا تفعل؟





أجاب قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، على تساؤل طرحته امرأة عما يجب فعله بشأن عدم استجابة الله عز وجل لدعائها في أمر يتعلق بالستر والعفاف رغم أنها تلح في هذا الدعاء.

وقال “الماجد”، خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، إن مقصود الدعاء هو العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يُلقي الإنسان حاجته بين يدي الله عز وجل.

وأكد أنه ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإن الله يدخر له إحدى 3 خصال وهي إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من الشر مثلها، أو يدخرها الله عز وجل له يوم القيامة.

ونصح هذه السيدة بعدم الاكتفاء بالدعاء لله عز وجل دون السعي لتحقيق مطلبها، لافتا إلى أن كل شيء من مطالب الحياة له طرق ووسائل مشروعة تساعد في تحقيقه، وعلى المرء اكتشاف هذه الطرق والوسائل والاستفادة منها في تحقيق الغرض الذي يسعى إليه.

ولفت إلى أن وجود شبكة الإنترنت ساعد في تسهيل نقل المعرفة في مختلف مناحي الحياة، وفي حال استنفدت هذه السيدة كل الدعاء وكل الطرق فإن أجرها يبقى على الله عز وجل.

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