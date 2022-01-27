وجود بعثة الاحتلال الغربية بقيادة فولكر في السودان هو أحد الأسباب الرئيسية في حالة الاستقطاب الحالية





وجود بعثة الاحتلال الغربية بقيادة فولكر بيرتس في السودان هو أحد الأسباب الرئيسية في حالة الاستقطاب الحالية، وهي تمثل عائقاً أمام الحوار السلمي والتسويات السياسية المطلوبة في بلد شديد التنوع مثل بلدنا.

لا يخفى أن البعثة صارت طرفاً الصراع، وهي تساند جانباً واحداً، وتحاول تقويته وزرعه في بنية الحكم دون مقومات، وهذا الطرف هو الذي يسمم المناخ العام في البلاد الآن.

ينبغي وضع الخطط ومواصلة الاحتجاج على وجود هذه البعثة وتقييد نشاطاتها خصوصاً أنها تتحرك بميزانية محدودة والأهم من ذلك محاولة نقل الجدل بشأنها والاحتجاج عليها إلى المجتمعات الغربية والصحافة الغربية.

هذا عمل ضروري ومهم وسريع النتائج يعرفه من هم على دراية بطبيعة العمل السياسي والاعلامي في تلك البلدان.

محمد عثمان إبراهيم