رأي ومقالات
وجود بعثة الاحتلال الغربية بقيادة فولكر في السودان هو أحد الأسباب الرئيسية في حالة الاستقطاب الحالية
وجود بعثة الاحتلال الغربية بقيادة فولكر بيرتس في السودان هو أحد الأسباب الرئيسية في حالة الاستقطاب الحالية، وهي تمثل عائقاً أمام الحوار السلمي والتسويات السياسية المطلوبة في بلد شديد التنوع مثل بلدنا.
لا يخفى أن البعثة صارت طرفاً الصراع، وهي تساند جانباً واحداً، وتحاول تقويته وزرعه في بنية الحكم دون مقومات، وهذا الطرف هو الذي يسمم المناخ العام في البلاد الآن.
ينبغي وضع الخطط ومواصلة الاحتجاج على وجود هذه البعثة وتقييد نشاطاتها خصوصاً أنها تتحرك بميزانية محدودة والأهم من ذلك محاولة نقل الجدل بشأنها والاحتجاج عليها إلى المجتمعات الغربية والصحافة الغربية.
هذا عمل ضروري ومهم وسريع النتائج يعرفه من هم على دراية بطبيعة العمل السياسي والاعلامي في تلك البلدان.
محمد عثمان إبراهيم
تعليق واحد
قال كاتب المقال :
(لا يخفى أن البعثة صارت طرفاً الصراع، وهي تساند جانباً واحداً، وتحاول تقويته وزرعه في بنية الحكم دون مقومات، وهذا الطرف هو الذي يسمم المناخ العام في البلاد الآن.)
……..
التعليق .
وﻹفادة القاريء ألم يكن من الأفضل ذكر ذلك الجانب الذي تسانده البعثة الأممية وتحاول تقويته وزرعه في بنية الحكم دون مقومات .. وكيف تفعل البعثة ذلك !؟
أم إن هدفك مما كتبت عن (بعثة الإحتلال الغربي) -كما سميتها- وليس بعثة الامم المتحدة .. هو مجرد الهتاف (الكيزاني) ؟
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وليصعد الإسلامويون (الكيزان) احتجاجاتهم ضد بعثة (الإحتلال الغربي) وضد التطبيع البرهاني الحميدتاوي مع اسرائيل ..ولنرى ان كانت قوات البرهان/حميدتي ستطلق عليهم البمبان والرصاص !