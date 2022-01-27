



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022م

صحيفة الحراك السياسي:

حركات ترفض دمج القوات

تتسيق ميداتي بين لجان مقاومة و الحرية و التغيير

صحيفة الانتباهة:

تحريك بلاغات ضد وزارة الثروة الحيوانية حول “الهجن”

والدة (توباك) ل”الانتباهة” : ابني تعرض لخمس محاولات اغتيال

الصحة بالخرطوم تتحسب ل”كارثة” جراء تصاعد إصابات كورونا

صحيفة اليوم التالي:

تبدأ بالإمارات و إسرائيل .. جولة أمريكية لحل الأزمة السودانية

كيان الشمال : لا نرحب بفكرة الحكم الذاتي

اللجنة العليا بالخرطوم : انتشار كورونا “مخيف” و نتحسب ل”الكارثة”

صحيفة السوداني:

مزارعو الشمالية يمهلون الحكومة (72) ساعة لإلغاء تعرفة الكهرباء

محافظ البنك المركزي السابق: استدانة الحكومة أفقدت البنك استقلاليته

ارتفاع مستمر في السلع الاستهلاكية بالخرطوم

صحيفة أخبار اليوم :

السنهوري يروى لـ أخبار اليوم أدق تفاصيل المفاوضات بعد فض الإعتصام

هيئة دفاع المقبوضين فى بلاغ مقتل العميد بريمة ترفض ما أسمته بمحاكمات الشرطة الإعلامية

احتجاجات لافتة للمطالبة برحيل البعثة الأممية

الإعلان رسميا عن خلو السودان من شلل الأطفال

عاصم البلال يكتب .. بين انيلين وكومارين قضينا ليلة هندية بـ 73 سنة

صحيفة الوطن:

وزير الطاقة: الحكومة لا تستطيع دعم الكهرباء في هذه الظروف

إرتفاع مخيف في إصابات كورونا بالخرطوم

يونتاميس وجودنا بطلب من السودان

صحيفة النيل الدولية:

تصاعد مخيف في حالات الإصابة بكورونا والصحة تدق ناقوس الخطر

الإعلان رسميا عن خلو السودان من شلل الأطفال

السودان يجدد رخصة عمل شبكة “الجزيرة” ويستثني “الجزيرة مباشر”

إنخفاض ملحوظ ما بين (2-5) فى درجات الحرارة اليوم

الحزب الوطنى الاتحادى: نؤمن بالحوار مع كافة الأطراف السياسية

النيلين