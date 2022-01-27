صبري العيكورة يكتب: تعظيم سلام لمن يُصين برج الكهرباء





بينما هنالك من يستعدون الجيش والقوات الامنية ، وبينما تجد من يسعون لاشعال الفتنة والحريق بهذا الوطن فهناك المخلصون الاوفياء المعلقون هذه الايام بين الارض والسماء يصلون الليل بالنهار لإعادة برج الكهرباء الذى تأثر بحادث مروري شرقي البلاد فأظلمت مدينة بورتسودان وخرجت (١٥٠) ميغاواط من الشبكة اثرت على الامداد الكهربائي لبقية الولايات . وزير الطاقة والنفط المكلف صرح ان العمل يجري على قدم وساق ومن المتوقع ان تنتهي عمليات الصيانة قريباً .

نعم فى هذا الظرف العصيب الذى تمر به البلاد فهنالحك من يعملون وفى ظروف أقل ما توصف بأنها إستثنائية فى ظل (اللاحكومة) التى يعيشها السودان . وبينما العملاء والانتهازيون يخربون الطرق ويحطمون لوحات الاعلانات وإشارات المرور ! فهُنالك من يعملون . وبينما ينادي بعضاً من المأجورين وبلا حياء يهتفون (البلد دي نفرتكا طوبه طوبه) فهناك من يلم هذا الهراء والطوب المتناثر ويعيد البناء . بالله قل لى بربك من الوطنيين ومن العملاء ؟

أبنائنا ٌ ، إخواننا ، شبابنا من المهندسين والفنيين والعمال الذين يتواجدون هذه اللحظة بالبرج الناقل للكهرباء شرقي البلاد يكابدون ويعانون ! الى الصابرين والصامدين من أجل الوطن وعلى رأسهم وزير الطاقة والنفط (المكلف) لكم التحية والتقدير فقد ضربتم المثل الاعلي فى القدوة والوطنية

وعذراً يا وطن إن لم نكن فى مثل قاماتهم السامقة وهاماتهم العالية وأكف ايديهم الخشنة بحبك .

وعذراً يا وطن إن كنت ما زلت تسمع صراخ اللا وعي من بعض بنيك (فلا تركز معهم) فما زلت بخير يا وطن وفيك أمثال شرفاء الطاقة والنفط وتعظيم سلام أيها الرجال ،،،،

صحيفة الانتباهة