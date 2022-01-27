



مصر لو قالت في ٦ مليون سوداني بالقاهرة يأكلون خيراتنا ويستنزفون مواردنا ماحنلقى حتة نخش فيها

أعداء السودان يريدون زعزعة العلاقات بيننا وبين الأشقاء المصريين

نحن بنستورد من مصر الدقيق والفول والزيت والصلصة بل حتى البصل جايبنو من مصر حتى الجاز والبنزين من مصر واكتر المواد الخام البتحتاجها مصانعنا اكترها من مصر

ومستشفيات مصر بتستقبل مئات آلاف المرضى السودانيين نحن البناخدو منهم اكتر من البياخدوه مننا يوم واحد ما حسدونا وقالو السودانيين بيستنزفو مواردنا وبيعاملونا أحسن معاملة ياجماعة نحن شعب مامنتج وبنفرفر ساي وقسما بالله لو مصر عملت زي ما عملنا نحن الخسرانين نحن للأسف مابنعرف عدونا من صليحنا

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عبد الباقي عبدالباقي بركة