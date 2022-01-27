فيسبوك
أعداء السودان يريدون زعزعة العلاقات بيننا وبين الأشقاء المصريين
مصر لو قالت في ٦ مليون سوداني بالقاهرة يأكلون خيراتنا ويستنزفون مواردنا ماحنلقى حتة نخش فيها
أعداء السودان يريدون زعزعة العلاقات بيننا وبين الأشقاء المصريين
نحن بنستورد من مصر الدقيق والفول والزيت والصلصة بل حتى البصل جايبنو من مصر حتى الجاز والبنزين من مصر واكتر المواد الخام البتحتاجها مصانعنا اكترها من مصر
ومستشفيات مصر بتستقبل مئات آلاف المرضى السودانيين نحن البناخدو منهم اكتر من البياخدوه مننا يوم واحد ما حسدونا وقالو السودانيين بيستنزفو مواردنا وبيعاملونا أحسن معاملة ياجماعة نحن شعب مامنتج وبنفرفر ساي وقسما بالله لو مصر عملت زي ما عملنا نحن الخسرانين نحن للأسف مابنعرف عدونا من صليحنا
➖ ➖ ➖
عبد الباقي عبدالباقي بركة
تعليق واحد
مع كامل احترامنا للعلاقات مع مصر واهميتها ورغم معرفتنا انه بعض السياسيين الشيوعيين والقحاطه بيحاولوا يصفوا حسابات مع مصر لانه بيعتقدوا انه السيسي داعم للبرهان ويستغلوا الجهلاء لكن في حاجه لازم تكون واضحه اننا ما قاعدين ناخد حاجه من مصر بالمجان كل الواردات بنشتريها بالعمله الصعبه واي سوداني بمشي مصر سياحه او علاج او تجاره او دراسه بمشي بدولار وبدخل عمله صعبه للخزينة المصريه .. يعني بي حقنا …