لجنة الجثث المركزية !!





لجنة الاطباء المركزية الشيوعية ذلك الجسم الهلامي الافقي الذي لايعرف له قيادة ولا مسؤولية تحدد افعالها وتضعه في الاطر القانونية ..

– لجنة قاتلة مزورة مضللة .. تقيم احتفالات الدم وتبتهج حين تطل على الناس بخزعبلاتها وكوادرها الموزعين بالمستشفيات .. منبوذين من زملائهم .. مغضوب عنهم ..

– مخلوقات غريبة التكوين بعيدة عن الاعراف السودانية الحميدة خاصة في ستر الموتى .. والتماهي في تصويرهم لتحقيق اغراض سياسية منحطة ليس فيها من وازع انساني .. ولاضمير حي ..

– نسوا ان بفعلهم هذا حرقوا اكباد امهات واباء وهم يشاهدون صور جثث فلذات اكبادهم تتداولها الوسائط والمواقع الالكترونية بدون رأفة ولا رحمة لقلوب حرقها الفقد العظيم ..

– بفعل اللجنة هذا قتلت الميت مرتين مرة بالفرحة العارمة البائنة حين تلقى الروح بارئها .. والمرة الثانية بتسبيب الموت بسبب الاهمال المتعمد المؤدي والمساعد على الموت وفي بال اعضائها فقط سرعة الاعلان وتصوير الجثامين وعدم اكرام الميت وهو مسجي على فراش الموت وجعل جثمانه سلعة من اجل تحقيق مكاسب سياسية رخيصة ليس الهدف منها انسانيتهم الزائدة بقدر ما وراءها القصد من ارسال التهم الجزاف والترويج لما فعله “رفاقهم” بساحات التظاهر بلصق التهم دون سند ولا دليل ..

📍سؤال مهم:

كيف تتعرف لجنة الاطباء المركزية الشيوعية على الشهيد قبل طلوع الروح وتتحصل على معلوماته الدقيقة وتنشر صوره بتلك السرعة الفائقة ان لم تكن اللجنة على صلة بما يحدث من عمليات قتل ممنهج كل القصد من ورائها التحريض والترويج والدعاية والتجارة بالجثث والدماء ؟؟؟؟..

*متداول على تطبيقات التواصل