



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 29 يناير 2022م

صحيفة الصيحة

الدعم السريع لـ(الصيحة): سياسيون يستهدفون (قواتنا)

برطم: (تفاجأت بتغيير أسعار الكهرباء وسأتّخذ الإجراء المُناسب)

تعيين العميد حسن التجاني ناطقاً رسمياً باسم الشرطة

اتجاهٌ لمراجعة تعرفة كهرباء القطاع الزراعي

بحث معوقات التجارة الحدودية بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى

(138) مليون دولار من البنك الدولي لجنوب السودان

خبير يؤكد ضرورة التسريع في إنشاء بورصة الذهب

(الدعم السريع): مُستعدون لحسم كافة مظاهر التفلت بدارفور

الحكومة تدحض أنباء توقُّف (90%) من مصانع الزيوت

تكوين مجلس تربوي بالنيل الأزرق

صحيفة الوطن:

برطم لـ (الوطن) :تفاجأت بزيادة تعرفة الكهرباء وسنتخذ إجراءات

أطباء :حالات “كورونا” خرجت عن السيطرة

ضبط كميات كبيرة من “الهيروين” بمطار الخرطوم

المركزي يشرع في تعديل سياسات تصدير الذهب

صحيفة النيل الدولية:

السيناتور كونز: أتطلع قدماً للعمل مع السفير الجديد لدى السودان

الصناعة تنفي توقف 90% من مصانع الزيوت

العثور على جثة ضابط اداري مقتولا بغرب دارفور

الاستثمار تنفي سبب توقف الاستثمارات الاجنبيه في السودان

239 اصابة و22 تعافي و4 وفيات بكورونا

الخرطوم: (كوش نيوز)