بكاء مذيعات برنامج شهير بسبب قصة مأساوية لفتاة حملت “سفاحًا”





تسببت قصة مأساوية، لفتاة حملت “خارج النطاق الشرعي”، بدخول مذيعات برنامج سيدتي “لبنى عبد العزيز وأودي الزين وريم بساطي”، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة.

البداية

وروى رئيس جمعية الوداد لرعاية الأيتام، حسين بحري، قصة سيدة مرت بتجربة مأساوية، بعدما حملت “خارج النطاق الشرعي”، ثم تخلى عندها الشخص الذي أخطأ معها، وتركها تواجه مصيرها بمفردها.

الإجهاض والانتحار

وقال بحري أن الفتاة استشارت أصدقائها، واقترحوا عليها الإجهاض، ولكن التكلفة كانت 20 ألف ريال وهي لا تملك المال، وبعد ذلك فكرت كثيرًا في الانتحار، بخلاف نظرة أهلها لها وهي حامل.

الهروب من المنزل

وأضاف رئيس الجمعية، أن الفتاة خلال حديثها معه، قالت إنها لا تملك أموال السفر للخارج والإجهاض هناك، لذلك قررت الهروب من منزل أهلها، واتصلت للشخص المخطئ معها، وتم الاستقرار في شقة مفروشة، ولكنه اختفى بعد شهر وأغلق جواله، لأن ظروفه المادية صعبة.

ولادة الطفل

وواصل: “الفتاة أصبحت في الشهر الخامس من حملها، ومرت الأيام إلى أن ولدت، وأصبح طفلها بجوارها، وهي تفكر في أي مكان سترميه، أسئلة قاسية كانت تدور في عقلها، بعدما وقعت في غلطة الحمل خارج النطاق الشرعي”.

صحيفة المرصد