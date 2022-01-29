معتصم محمود يكتب : الفهلوة المصرية في الرعاية الوهمية!!





في اجتماع اتحاد التمباك مع أندية الممتاز قال محمد حلفا ان الغرامات التي ستفرضها الشركة الراعية يمكن أن تذهب بكل المبلغ المخصص للنادي!!

زلة لسان من حلفا أكدت ما اوردناه في هذه الزاوية من ان الأندية ربما لا تنال شيئاً من شركة المخابرات المصرية.

إهدار مليون دولار في الممتاز السوداني من شركة مصرية حكاية غير مبلوعة وقصة مش راكبة لكن حلفا فك الشفرة.

كل المبالغ المخصصة للاندية ربما يتم خصمها تحت مسمى الغرامات والتي ستكون الشركة فيها الخصم والحكم!!

عدم ارتداء لاعب لقميص فيه شعار الشركة يمكن أن يؤدي لغرامة وقس على ذلك.

حلفا تحدث في الاجتماع و غاب رئيس لجنة المسابقات!!

حلفا بات المتحدث الرسمي و الكل في الكل ولا اثر لطارق عطا رئيس اللجنة او حتى مأمون بشارة الإداري صاحب الخبرات والمراقب السابق بالكاف.

خبرة حلفا بالمسابقات لم تتجاوز الشهر و هو اقل أعضاء اللجنة كفاءةً فكيف يكون الكل في الكل و لماذا هذا التهميش لطارق عطا وبشارة والقوصي وغيرهم من اهل الخبرات!!

صحيح ان حلفا مُصنّف مع الشاعر كـ(اولاد عطا المنان) لكن ذلك ليس مبرراً لتهميش إداري بخبرات طارق عطا.

حين كان طارق مسؤولاً بالاتحاد العام كان عطا المنان عضوا بنقابة سائقي العربات الحكومية بنيالا ولم يعرف درب الاتحاد العام بعد.

ورد في النشرة الرسمية للاتحاد ان حلفا نائب رئيس المسابقات وعضو اللجنة القانونية!!

ازدواجية لم تحدث حتى لشداد او محمد الشيخ مدني او غيرهما من أصحاب الكفاءات!!

لن نطلق على حلفا وصف الطفل المعجزة، فقط نتابع ونتحسر على فوضى غير مسبوقة وهرجلة تتناسب تماماً مع الفوضى التي تعم ساحة البلاد من أقصاها لأقصاها.

في الاجتماع مع أندية الممتاز زعم طه فكي ان اتحاده يمد يده بيضاء للجميع و لا يعرف تصفية الحسابات!!

قال ذلك بلا حياء وكل الاندية تعرف ما حدث لمجلس الامل و قبله هلال التبلدي فضلاً عن عديد الاتحادات التي لم توال التمباكة .

استهداف اتحاد معتصم و عطا المنان للأمل قديم و قد حاولوا من قبل تهبيط الفهود لكن وقفة الهلال حالت دون ذلك.

ضحى الهلال بالدوري والكأس حماية للأمل ورضي المريخ باللقب الفطيس.

نال المريخ اللقب والهلال يتفوق عليه بثماني نقاط كاملة.

كراهية معتصم وعطا المنان للفهود معلومة وبرغم ذلك تجد من الأمل من ينفذ أجندة الثنائي مقابل الكراسي.

قبول صلاح حسن سعيد لرئاسة الأمل بأمر كارهي الفهود موقف مؤسف.

الفقيد جمال حسن سعيد لن يكون سعيداً في قبره من موقف شقيقه.

جمال حتى وفاته ظل قيادياً وَفِيّاً بمجموعة شداد وكان احد مرشحي قائمة شداد.

أحسب أن قبر الفقيد متألم وشقيقه يضع يده بيد كارهي الأمل.

عموماً نجح التمباكة في تشكيل مجلس أملاوي موالٍ و تمكنوا من تغييب صوت الامل من عمومية فبراير، لكن الامل سيعود مارداً قوياً.

(8) أسابيع و يعود الأمل كما كان بمجلس مُنتخب كامل الدسم.

عطبرة أرض الثورات لن يحكم انديتها الفلول وأذناب المخلوع.

يا ثائر فجِّر بُركَانَك.

قوِّض أركان الطغيان.

صحيفة الصيحة