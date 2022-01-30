إسماعيل حسن يكتب : إلى سوداكال مع التحية





* أخي سوداكال….

* يا أخ خاف الله فينا وفي مريخنا اللهو مريخك… وسجِّل موقفاً للتاريخ تحفظه لك الأجيال القادمة..

* وضع حداً للصراع الدائر بينك وبين مجلس حازم، وانسحب من المشهد الإداري بأخوي وأخوك حتى إذا لا قدر الله حكمت كاس لصالحك…

* ليس لشيء إلا لأن القبيلة الحمراء لم تعد ترغب فيك.. وبالتالي سيكون من الصعب عليك إذا حكمت كاس لصالحك، أن تحكم شعباً (تلات ترباعو) ما دايرك..

* صدقني لو أن العكس كان هو الحال، وأن شعب المريخ يرغب فيك أكثر من حازم، لطلبنا منه أن يتنازل لك..

* أعرف جيداً أنك تحب المريخ زيّنا واحد، وكنت تريد أن تخدمه وتنهض به إلى مصاف الأندية العالمية من وإلى… لكن تبقى الحقيقة أن ضعف خبراتك وتواضع تجاربك في مجال العمل الإداري، خاناك وفشلت.. بالتالي يمكن أن تنسحب الآن وتُهيئ نفسك للعودة في الانتخابات القادمة، وأنت مُشبعٌ بالخبرة اللازمة، خاصة وأنك صغير في السن والمستقبل أمامك عريض..

* حلوة المستقبل أمامك عريض دي…………. مش؟؟

* وكفى.

صحيفة الصيحة