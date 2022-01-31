من نتائج ثورة ديسمبر الملعونة.. تدهور الاقتصاد وتهاوي الجنيه أمام الدولار
نتاج الثورة الملعونة 🚩🔥 :
* تدهور الاقتصاد وتهاوي الجنيه أمام الدولار
* محاولة فرض العلمانية على الشعب السوداني المسلم
* التطاول على الله عز وجل و على رسوله ﷺ و على ثوابت العقيدة
* انتشار سب الدين و المجاهرة بذلك
* السعي لتفكيك الأسرة السودانية
* تدمير و تخريب الطرق و إشارات المرور و اللوحات الإعلانية و المرافق العامة و الخاصة
* تكسير و حرق سيارات الأمن و الشرطة و المواطنين
* تمكن الملاحدة و العلمانيين و الشيوعيين من مفاصل الدولة و تحكمهم فيها
* الدعوة إلى تقبل الشوا.ذ و السحا.قيات كجزء من المجتمع و الدفاع عن حقوقهم و عمل جمعيات لهم
* انعدام الأمن و تفشي البلطجة و النهب و السرقة
* تضاعف سعر الخبز من جنية الي ٤٠ جنيهاً
* تضاعف اسعار السلع و الأغذية لأسعار خرافية حتى أصبح توفير لقمة العيش حلماً لاغلبية الشعب
* ارتفاع أسعار الكهرباء و رسوم المياة
* ارتفاع تعرفة المواصلات
* ارتفاع سعر الأدوية و انعدامها من الصيدليات و سيطرة السوق الأسود بأسعار فلكية.
* تدمير القطاع الصحي في البلاد و عدم قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات للمواطنين بسبب انعدام التمويل و الأدوية
* تدمير العملية التعليمية في البلاد و تعطلها الدائم بسبب المظاهرات و المسيرات و الاضرابات المتكررة و تراكم الدفعات لسنين طويلة.
* إغلاق مؤسسات تعليمية و نزع ملكيتها من أصحابها بغير وجه حق
* سرقة و أكل أموال الناس و أراضيهم و ممتلكاتهم بالباطل عن طريق لجنة إزالة التمكين المزعومة
* ضياع السيادة الوطنية و القرار للبلاد بسبب تسلط الدول الغربية عن طريق عملائها و وكلائها في بلادنا
* الطعن في الجيش و محاولة تفكيكه من أجل تفكيك بنية الدولة السودانية
* ضرب جهاز الأمن و المخابرات و شيطنته و تكبيل يديه و نزع كثير من سلطاته مما أدى إلى نشاط المنظمات الإرهابية و الأجهزة الاستخبارية المعادية و تحرك الخونة في البلاد بحرية.
* تفكيك هيئة العمليات و هي قوة عالية التدريب من تخصصاتها مكافحة الإرهاب و كان لها دور كبير في حماية الوطن.
* نشاط المنظمات المشبوهة التي تستهدف قيم و دين و أخلاق و ثقافة الشعب السوداني
* العبث في المناهج و حذف الآيات و الأحاديث منه و نشر الكفريات داخله و افكار الهالك محمود محمد طه
* إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية و قانون النظام العام
* تردي الأخلاق و انتشار التفسخ و الانحلال و التعري و الحفلات الماجنة
* المتاجرة بدماء الشباب من أجل الحصول على مكاسب سياسية رخيصة
* انتشار ثقافة عدم احترام كبار السن بل شتمهم و التعدي عليهم
* زرع الفتنة بين مكونات الشعب و السعي الي خلق الإحتراب و النزاع من أجل استجلاب التدخل الدولي في البلاد
* دفع مبالغ طائلة من قوت الشعب السوداني الي أمريكا كتعويضات في قضايا لا ناقة لنا فيها و لا جمل
* التوقيع على اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية و أخلاق و قيم المجتمع كسيداو
* السعي من أجل تغيير قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين و نزع ولاية الأب من أسرته و إباحة زواج المسلمة من النصراني
* محاربة الخلاوي و المدارس القرآنية و المنظمات الخيرية الإسلامية و إذاعات القرآن الكريم و إغلاقها
* نشر التبرج و الخلاعة في تلفزيون السودان الرسمي
* نشر عقيدة النصارى الباطلة و التثليث و الأنشطة التبشيرية في وسائل الإعلام الرسمية و الخاصة
* الطعن في المشايخ و العلماء و طلبة العلم و السخرية منهم و تحقيرهم و اتهامهم بالفساد
* السخرية من الدين الإسلامي و شرائعه و أحكامه و من يلتزم بها و يطبقها
هذا غيض من فيض و لو أردنا أن تعدد نتائج كارثة ديسمبر لاحتجنا الي دهر بأكمله.
د. محمد احمد حسن
#نكسة_ديسمبر
#السودان_بلد_مسلم