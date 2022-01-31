



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 31 يناير 2022م

صحيفة أخبار اليوم :

العزيزية للنقل البري .. فخر السياحة السودانية

صحيفة الصيحة:

تِرِك لـ(الصيحة): إغلاق الشوارع والمتاريس مُهدِّدٌ أمنيٌّ “كبير جداً”

الجمهوري لـ(الصيحة): صوت الشارع أقوى وعلى العسكريين تسليم السلطة للمدنيين

نمر والسلطان دينار يزيحان الستار عن بوابة متحف أثري في الفاشر

موازنة شرق دارفور تخصص (60%) للخدمات والتنمية

افتتح مركز السجل المدني بـ(أروما).. والي كسلا: الشرطة سهلت الحصول على الأوراق الثبوتية

خبير سياسي: تأكيدات دقلو بألّا سبيل للسلطة إلا بالانتخابات يعكس حرصه على استقرار السودان

الشيوعي لـ(الصيحة): “مركزي التغيير” لا يستطيع مواجهة الثوار

خبراء يشيدون بتنظيم “الدعم السريع” مبادرة للتعايش السلمي بشمال دارفور

أكثر من (605) ملايين دولار عائد صادر الثروة الحيوانية 2021

ارتفاع عدد الإصابات بمرض “الكلازار” بالقضارف

فولكر يطلع على رؤية الاتحادي الأصل بشأن الأزمة الراهنة

صحيفة السوداني:

لجنة أطباء السودان: ارتقاء شهيد في مليونية 30 يناير

المستشار الإعلامي للسفارة المصرية عبد النبي صادق لـ(السوداني): هناك حملة ممنهجة ومكثفة لتعكير الأجواء بين مصر والسودان

طبّاخ بن لادن وسائقه الخاص يرفع حاجب السرية: التفاصيل الكاملة لحياة بن لادن وتنظيم القاعدة في السودان والتخطيط لمحاولة اغتيال حسني مبارك

صحيفة النيل الدولية:

السودان يرحب بجهود منظمة إيقاد لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء

لجنة التحقيق في الأحداث والانتهاكات في المواكب تباشر مهامها

شهيد وعشرات الإصابات في احتجاجات الأمس

(الحرية والتغيير) تأسف لموقف الحزب الشيوعي المناوئ لوحدة قوى الثورة

الطوارئ الصحية تمدد عطلة الفترة الأولى للمدارس لأسبوعين إضافيين

الخرطوم: (كوش نيوز)