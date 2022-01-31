عمر الطيب ابروف يكتب: ايعقل مثل هذا الكلام؟؟!!





قرأت في كثير من صفحات التناقل والوسائط ان البرهان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة بفعل وثيقة قحط والتي حكمنا عليها منذ اليوم الأول بقناة سودانية٢٤ وبحضور الاعلامي راشد نبأ انها كتبت (بحبر السودان القديم) .

وانه لايزال البحث جاري حتي الان عن أين ذهب أحمد ربيع والحضور الدائم للمهندس صديق يوسف الشيوعي (القح) والذي ظل مرابطا في كل الجلسات والنقاشات وكذلك د.إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الامة وهو اخر من صرح لقناة الجزيرة بأن هنالك ثلاثة وثائق!!

وقد أخطأ بعدم قوله (والله اعلم) حتي لايوضع في قائمة الافتاء بغير علم .

وأن التصريحات المنسوبة للفريق اول عبدالفتاح البرهان هو ماطرحة من خيار للقوي السياسية من خيارات عودة للبشير او الانتخابات!! ويعتقد البعض ان هذا من الخيارات الصعبة التي ترتقي الي عدة أمثال تجودت بها قريحة الشعب السوداني من واقع التجارب الموروثة من لدن (عود العشر ) وحتي (يافيها يا اطفيها) .

وبين هذا وذاك انقسم النقاش لفريقين البشير ام الانتخابات.

والبشير ان هو خير فسيجد في المشهد مايجعله يطلب السجن احب الي وبقاء (كرونا) والعفو احوط لي.

لان البشير سيجد ان طلبه المقدم للرئيس الروسي (فلادمير بوتن) بغرض الحماية من امريكا لم ينظر بعد . وان تراجعا مريعا من الاعتماد علي السماء قد حدث . وأنه اخطأ عندما وضع تحت (بوته) الضخم دولا تسلل منها فولكر واحمد ودلباد (واييك)خلق كثير من الأسماء.

وانه اول مايعود سيقص حبل افتتاح السفارة الإسرائيلية ان لم يكن علي راسه طاقية (مسكول) .

وأنه سيقول للبرهان وابن عوف وحميدتي الفيكم اتعرفت .

وانه سيتذكر من كان ينصحه عشية التغيير ان القوم يتامرون عليك وعلي السودان اكثر من تامرك علي البلد باسم القوات المسلحة .

وليعلم الجميع اننا في زمان الخداع والغش الا مارحم ربي فمن تمدد اليه يداك مصافحا فلاتستبعد ان (يقضم) جل اصابعك.

والبشير سيقول (كفايه) ونحن نقول ياقائد الجيش اعيدوها الي سيرتها الاولي واعمل علي الترحيل للخلف . ويجب الا يتوهم احد انني سارشح النظام الديمقراطي ماقبل ١٩٨٩ المهدي او ١٩٦٩ نميري او ١٩٦٤ سرالختم الخليفة او ١٩٥٨ عبود او ١٩٥٦ الازهري كلا وحاشي .

ولا الي العهد الانجليزي ولاالخليفة عبدالله الذي حكم١٣ سنة اوالمهدي الذي حكم ٦شهور .

ولا الي ذكري تحرير الخرطوم حصان طرواده لمن فشلوا في العدل .

ولا الي الحكم التركي محمد علي باشا بحثا عن المال والعبيد ولا الي مملكة الفونج والعبدلاب الملوك الحقيقيين للسودان ١٥٠٤ _١٨٢١ اذا حكموا لمدة ٣١٧ سنة .

ولا لعلوة المسيحية او عبدالله بن أبي السرح او الي عهد بنو امية ولا الي العباسيين وهارون الرشيد ولا الي عهد الخلفاء الراشدين ودولة النبي الأمي محمد صلي الله عليه وسلم ولا الي عهد بعانخي وتهراقا والكنداكات ولا الي كسري والمقوقس عظماء الفرس والروم ولا الي للعصر الحجري وانسان سنجة ولا الي فترة مابعد الطوفان ولا الي فترة ماقبل الطوفان العرب البائدة .

ولكن اعيدوها سيرتها الاولي اعيدوها الي مثلث ادم وحواء وابليس .

واعلموا ان الامم التي لاتعمل العدل لاتسود وستنقرض مثلما انقرضت الافكار البالية والامم الخالية .

وهي تلك الامم التي لم تخضع لنظريات التغيير وقبول الاخر وستمضي هي الاخري للحاق بسابقاتها والصراع قائم في الأرض وممتد منذ عهد هابيل وقابيل .

ولن يفيد الإنسان الاقصاء والالغاء للاخر.

وكل الأحداث مدونة في سجل ملكوت السموات والارض وانها لخطي لابد نمشيها حتي نعبر من الحياة الدنيا الي عوالم اخري .

… وياوطن مادخلك شر…

عمرالطيب ابوروف

صحيفة الانتباهة