إسماعيل حسن يكتب : بدون ترتيب





* طالما أن “الخريف الليِّن من بشايرو بيِّن”، فإنّ البشريات التي زفها حازم لجماهير المريخ أمس الأول، تؤكد كلها على أن نادينا موعود بطفرة هائلة على الصعيدين الإداري والفني.. وعلى صعيد البنيات التحتية..

* ولا أظنني بحاجة لتوضيح كيف ذلك، لأنه يوضح نفسه بنفسه من خلال التعاقدات التي أبرمها مجلس حازم مع مدرب ومعد بدني من العيار الثقيل للجهاز الفني، مع التعهد بعدم التدخل في شؤونهما.. والتفاوض مع نجمين كبيرين، مصري ونيجيري، لدعم الفريق.. ومع شركة متخصصة في مجال الاستادات والملاعب، لتأهيل القلعة الحمراء بعد أن أكد حازم أنها ستكون في حوزتهم في اليومين القادمين وفق ترتيبات أمنية وعدلية..

* شكراً حازم….. شكراً وأنت تسير في الطريق الصحيح…. ومن سار على الدرب وصل.

* بس يا ريت لو فكرت كمان في معالجة قضية قناتنا الفضائية التي لا ينقصها الكثير لتشمخ إلى جانب بقية القنوات وتتفوق عليها.. أو على الأقل محطة إذاعية تحمل اسم المريخ.. تكون منصة لمجلس الإدارة يبث من خلالها برامجه وقراراته.. ويرتاح ونرتاح من الفبركات والشتل والأكاذيب التي يعكر بها المغرضون وأصحاب الأجندة الخاصة صفو مجتمع المريخ..

آخر السطور

* للأسف لم يرد من الكاف حتى اللحظة قرار باعتماد ملعب الهلال والسماح لناديي القمة السودانية بأداء مبارياتهما الأفريقية فيه.. فليت الاتحاد العام يخاطب الكاف في هذا الصدد حتى يكون الهلال والمريخ على بينة من أمرهما… ويتحركا مبكراً لتحديد الملاعب التي يجريان فيها مبارياتهما إذا لم تتم إجازة ملعب الهلال.

* مخاطبة سوداكال لمجلس إدارة الأهلي المصري باسمه كرئيس لنادي المريخ، وزعمه أن أي اتفاقات تتم مع مجلس حازم باطلة لأن الأخير ليس رئيساً للمريخ؛ يجب أن تقابلها مخاطبة رسمية من الاتحاد العام لمجلس الأهلي، يؤكد فيها الأول للثاني أن سوداكال لا علاقة له بمجلس المريخ، وأن المجلس الشرعي المعتمد هو مجلس حازم..

* وكفى.

صحيفة الصيحة