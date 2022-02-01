



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022م

صحيفة الجريدة

اعتقال واحتجاز والد «توباك» دون توجيه تهمة

تنسقية الشرق: الاغلاق والمتاريس أنجح وسيلة للاحتجاج

اعتقال وفد ثوار الخرطوم.. ومقاومة البرقيق تحمل الامن المسؤولية

السيادي يقترح دمج رسوم النفايات مع الكهرباء

مقاومة مدني تطلق مبادرة لدعم أسر الشهيدين (قاسم) و(شعيرية)

لجنة استئنافات قررات لجنة إزالة التمكين تعقد أول اجتماع

مطالبات للنائب العام بالتحقيق في احتجاز العشرات قسريا بالخرطوم

السلطات ترفض فتح معبر القلابات مع إثيوبيا رغم توسلات التجار

تفشي مخيف لـ(الكلازار) بولاية القضارف وسط نقص حاد في الادوية



صحيفة الوطن

تسجيل أول حالة من المتحور اوميكرون بالخرطوم

محكمة الفساد تبرئ علي عثمان

اتجاة لدمج رسوم النفايات مع فاتورة الكهرباء

البرهان لوفد الايقاد.. حريصون على تحقيق الانتقال السياسي

صحيفة الصيحة

تحذيرات من انهيار مشروع السوكي الزراعي

مقترح من السيادي بدمج رسوم النفايات مع الكهرباء

“مبادرة أمل الشعب” تطلع فولكر على رؤيتها لحل الأزمة

إحالة ملف أجنبي متهم بالإتجار في “مخدرات خطرة” للمحكمة

أزمة بين السودان ومجلس حقوق الإنسان

(85) مليون جنيه تقديرات خسائر حريق بليل بجنوب دارفور

شكاوى من (قطاع طرق) يهددون مزارعي السمسم بسنار

لجنة الأطباء: (180) إصابة في تظاهرات 30 يناير بعضها بالرصاص الحي

شركات فرنسية ترغب الاستثمار في السودان

استمرار إغلاق “شريان الشمال” ومدير معبر أرقين يقر بتكدس الشاحنات

صحيفة اليوم التالي

وكيل العدل المكلفة: تؤكد على أهمية التعاون لسيادة حكم القانون

مجموعة (الميثاق الوطني) تقدم خارطة سياسية لـ(يونيتامس) لحل الأزمة

تمديد عطلة المدارس

السيادي: لن يتم صادر (إبل الهجن) إلا بقرار فني

وكيل العدل المكلفة: تؤكد على أهمية التعاون لسيادة حكم القانون

صحيفة السوداني

محكمة الفساد تبرئ (علي عثمان محمد طه)

بدء الجرعة الأساسية الثالثة لـ(كورونا) مطلع فبراير

الشرطة: وفاة متظاهر أمس وبتر كف ضابط شرطة وتم القبض على 56 من مثيري الشغب

العدل ترحب بعودة مفصولي لجنة إزالة التمكين للعمل

لجنة التحقيق في أحداث المظاهرات تبدأ عملها وتطالب بتقديم البلاغات

توجيه وزاري بإزالة عمارة “أركويت” الآيلة للسقوط

الشيوعي: المجتمع الدولي يريد منا الجلوس مع العسكر وخيارنا الإسقاط

الخرطوم: (كوش نيوز)